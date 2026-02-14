ETV Bharat / state

बालोद के आंगनबाड़ी केंद्र में महिला कार्यकर्ता की हत्या, जमानत पर छूटे कैदी ने उतारा मौत के घाट, खुद भी दी जान

बालोद के आंगनबाड़ी केंद्र में हत्या और आत्महत्या की इस घटना से हड़कंप मच गया है. आरोपी दुष्कर्म के मामले में जेल भेजा गया था.

BALOD CRIME
बालोद हत्या और आत्महत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 7:37 AM IST

बालोद: देवरी थाना अंतर्गत ग्राम फरदफोड़ में शुक्रवार दोपहर एक खौफनाक वारदात ने झकझोर कर रख दिया. दुष्कर्म के आरोप में जेल की सजा काट रहे और हाल ही में जमानत पर बाहर आए एक विचाराधीन कैदी ने आंगनबाड़ी केंद्र में घुसकर कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने उसी परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली.

मासूमों को बाहर निकाला, फिर अंदर मचाया तांडव

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे जब आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे और सहायिका मौजूद थे, तभी आरोपी लखन देवांगन (57 वर्ष) वहां पहुंचा. उसने सोची-समझी साजिश के तहत पहले बच्चों और सहायिका को डरा धमकाकर आंगनबाड़ी केंद्र से बाहर निकाला और भीतर से कुंडी लगा दी. अंदर मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उगेश्वरी देवांगन (54 वर्ष) कुछ समझ पातीं, इससे पहले ही लखन ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में उगेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने उसी कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी.

जमानत पर बाहर आते ही 'खूनी प्रतिशोध'

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी दुष्कर्म के एक मामले में जेल में था. हाल ही में वह जमानत पर रिहा होकर गांव लौटा था. ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि वह किसी पुरानी रंजिश या मामले को लेकर आक्रोशित था. शुक्रवार को उसने मौका पाकर इस खूनी खेल को अंजाम दिया.

बालोद में सनसनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही देवरी पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची. आंगनबाड़ी का दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर घुसी तो वहां का दृश्य विचलित करने वाला था. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि पूरा मामले में पुलिस जांच कर रही है.

