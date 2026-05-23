बालोद में 15 परिवारों को अचानक कृषि भूमि खाली करने का नोटिस, किसानों का आरोप- कोरे कागज पर प्रशासन ने कराए साइन
जबरदस्ती साइन कराने और जमीन से बेदखली का आदेश जारी करने का आरोप, छत्तीसगढ़िया क्रांति के पदाधिकारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 23, 2026 at 6:23 PM IST
बालोद: जिले के तांदुला नदी के किनारे बरसों से खेती कर रहे 15 कृषक परिवारों को अचानक जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया गया है. साथ ही एक दिन के भीतर जमीन से बेदखली का आदेश जारी किया गया है. इससे किसान प्रशासन से काफी नाराज हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इतने सारे लोग यहां पर खेती कर रहे हैं नदी किनारे बसे हुए हैं लेकिन केवल 15 परिवारों को चिन्ह अंकित कर उन्हें हटाया जा रहा है.
जबरदस्ती साइन कराने का भी आरोप
किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा बुलवाकर उन्हें जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए और उनके घर पहुंचने से पहले ही नोटिस उनके घर पहुंच गया. उन्होंने कहा कि यदि खाली कराया जाता है तो सब का कराया जाए और हमें विस्थापित किया जाता है तो दूसरा जमीन हमें कृषि करने के लिए दिया जाए वहीं छत्तीसगढ़िया क्रांति ने पूरे मामले पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदर बाज़ार मार्ग के अतिक्रमण को तोड़ने के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं और यहां पर गरीबों को टारगेट किया जा रहा है.
हमें प्रशासन ने मिलने के लिए बुलाया था और हमने उस जगह के बारे में बताया तो कलेक्टर मान भी गए थे कि वहां तक पानी नहीं पहुंचता इसलिए उनको छूट दे देनी चाहिए, लेकिन तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, यहां वहां बात करने के बाद हमें नोटिस दे दिया- कृषक रूपेश साहू
आप लोगों को कुछ नहीं होगा ऐसा कहकर कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए हैं. हम जब से जन्म लिए हैं तब से हमारे माता-पिता इसी जगह पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं इसी से ही हमारा घर का गुजारा चलता है अब जब इतने वर्ष हो गए तो अचानक प्रशासन को इस नदी का ख्याल आ रहा है आखिर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है- लोचन राम साहू
सदर तोड़ने फूल रहे हाथ पांव
छत्तीसगढ़िया क्रांति सी के पदाधिकारी चंद्रभान साहू ने बताया कि प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है. एक तरफ सदर बाजार के अतिक्रमण को तोड़ने के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं तो वहीं यहां गरीबों को परेशान किया जा रहा है उन्होंने कहा कि यदि यहां पर किसानों को परेशान किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे
किसानों को हटाया जाता है तो उनको दूसरे जगह पर कृषि करने के लिए जमीन देना चाहिए, हम सब किसानों के साथ हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं. यहां पर प्रशासनिक आतंकवाद का जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है- चंद्रभान साहू, छत्तीसगढ़िया क्रांति