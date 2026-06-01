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बालोद में आदिवासी समाज का उग्र प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट परिसर में ही जलाया चूल्हा, देव स्थल से छेड़छाड़ का आरोप

कलेक्ट्रेट का घेराव कर परिसर में बनाया खाना, बाबा बालक दास मामले पर नाराजगी, रिजर्व फॉरेस्ट में कथित अतिक्रमण को लेकर बढ़ा विवाद

Adivasi Protest Balod
कलेक्ट्रेट परिसर में ही जलाया चूल्हा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 8:21 PM IST

4 Min Read
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बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण कार्य के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिसर में ही चूल्हा भी जलाया.

बालोद में आदिवासी समाज का उग्र प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन द्वारा लगाई गई तीन स्तरीय सुरक्षा बैरिकेडिंग को पार कर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक पहुंच गए. आरोप है कि इस दौरान मुख्य गेट को नुकसान पहुंचाते हुए लोग परिसर के भीतर दाखिल हुए और वहीं धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे.

कलेक्ट्रेट परिसर में ही जलाया चूल्हा

शाम तक कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही चूल्हा जलाकर भोजन बनाना शुरू कर दिया. इसी दौरान विवाद और बढ़ गया. बताया जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा चूल्हे में पानी डालने के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई. मौके पर महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी देखने को मिली.

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कलेक्ट्रेट का घेराव कर परिसर में बनाया खाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली बार वाटर कैनन का इस्तेमाल

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी. बालोद में किसी आंदोलन के दौरान पहली बार वाटर कैनन का उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई है. प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों द्वारा पुलिसकर्मियों की लाठियां खींचने की भी बात कही जा रही है.

आदिवासी समाज ने लगाए गंभीर आरोप

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष तुकाराम कोर्राम ने कहा कि ग्राम सभा के फैसलों की लगातार अनदेखी की जा रही है. उनका आरोप है कि वर्ष 2019 से प्रशासन को मामले की जानकारी दी जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि तुएगोंदी के रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में बाबा बालक दास द्वारा कथित रूप से अवैध निर्माण कराया जा रहा है. समाज का दावा है कि करीब 1.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है और इसकी वैध अनुमति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

हम ग्राम सभा की अनुमति के बिना पारंपरिक सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जे, खनन और निर्माण कार्यों का विरोध कर रहे हैं. इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे और सभी लोगों के लिए खाना यहीं चूल्हा जलाकर बनाएंगे- तुकाराम कोर्राम, अध्यक्ष

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रिजर्व फॉरेस्ट में कथित अतिक्रमण को लेकर बढ़ा विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?

डोंडी लोहारा विकासखंड के तुएगोंदी गांव के ग्रामीणों और ग्राम सभा के सदस्यों का आरोप है कि उनकी पारंपरिक सीमा के भीतर जल, जंगल और जमीन पर अवैध कब्जा, खनन और निर्माण गतिविधियां हो रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के नाम पर आदिवासी समुदाय के पारंपरिक देवी-देवताओं से जुड़े स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. आदिवासी समाज का आरोप है कि ग्राम सभा द्वारा लगातार विरोध और शिकायतों के बावजूद निर्माण कार्य और धार्मिक आयोजन जारी हैं, जिससे ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है.

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

प्रदर्शनकारी मामले की निष्पक्ष जांच, कथित अवैध निर्माण पर रोक और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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