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बालोद एसिड अटैक: युवती सहित दो आरोपी कोंडागांव से गिरफ्तार, देर रात विधायक पीड़ित से मिलने पहुंची अस्पताल

बालोद: जिले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. एक सिरफिरे ने युवती पर एसिड फेंककर जानलेवा हमला कर दिया. इस खौफनाक वारदात में युवती गंभीर रूप से झुलस गई. स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तत्काल रायपुर स्थित डीकेएस (DKS) सुपरस्पेशलिटी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी किरण चह्वाण खुद मोर्चे पर उतरे. पुलिस की अलग अलग टीमों ने शहर के चारों तरफ घेराबंदी कर जिले से लगे दूसरे जिलों की पुलिस से भी तुरंत संपर्क किया गया. देर रात दो आरोपियों को कोंडागांव से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों में एक युवती और एक युवक शामिल है. पुलिस आज इस पूरे मामले का खुलासा करेगी.

बालोद एसिड अटैक के आरोपी कोंडागांव से गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

बालोद पुलिस की टीम से सूचना मिली थी कि एसिट अटैक के दो संदिग्ध आरोपी बीजापुर की तरफ भाग रहे हैं. कोंडागांव पुलिस ने नारायणपुर चौक के पास नाकाबंदी की गई. इसी दौरान महिंद्र बस से बताए गए दो संदिग्ध मिले, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. बालोद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी -सौरभ उपाध्याय, थाना प्रभारी कोंडागांव

आधी रात को पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंची विधायक

इधर संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा आधी रात को रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों की टीम से पीड़िता की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

एसिड अटैक पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंची विधायक संगीता सिन्हा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीड़िता को बंधाया ढांढस, हर संभव मदद का वादा

विधायक ने अस्पताल के आईसीयू/बर्न वार्ड में भर्ती पीड़िता से मिलकर उसका हौसला बढ़ाया और हिम्मत बनाए रखने को कहा. वहीं सदमे में डूबे परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी. विधायक ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि इस कठिन घड़ी में वे पूरी तरह उनके साथ हैं और शासन-प्रशासन के स्तर पर इलाज से लेकर अन्य सभी जरूरी मदद बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाएगी.

आरोपी को मिलेगी कड़ी सजा: विधायक

इस कायराना हमले पर कड़ा आक्रोश जताते हुए विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्थानीय पुलिस व प्रशासन से मामले की त्वरित जांच कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई करने को कहा है, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.