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नाकाम इश्क में खौफनाक वारदात, दोस्त से कराया एसिड अटैक,पूर्व प्रेमी निकला मास्टरमाइंड

नाकाम इश्क में खौफनाक वारदात ( Etv Bharat )

बालोद : एसिड अटैक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. एसपी किरण चव्हाण के मुताबिक इस हमले के पीछे छात्रा का पूर्व प्रेमी है.प्रेमी इस बात को लेकर नाराज था क्योंकि छात्रा ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. शादी से मना करने पर आरोपी ने अपने दोस्त की मदद से छात्रा पर एसिड अटैक करवा दिया.पुलिस ने इस मामले अटैक करने वाले आरोपी के साथ पूर्व प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है.



कब हुआ था हमला