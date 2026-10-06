नाकाम इश्क में खौफनाक वारदात, दोस्त से कराया एसिड अटैक,पूर्व प्रेमी निकला मास्टरमाइंड
बालोद के एसिड अटैक कांड का पुलिस ने खुलासा किया है. वारदात एक तरफा प्यार के नाकाम होने पर की गई.दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2026 at 4:30 PM IST
बालोद : एसिड अटैक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. एसपी किरण चव्हाण के मुताबिक इस हमले के पीछे छात्रा का पूर्व प्रेमी है.प्रेमी इस बात को लेकर नाराज था क्योंकि छात्रा ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. शादी से मना करने पर आरोपी ने अपने दोस्त की मदद से छात्रा पर एसिड अटैक करवा दिया.पुलिस ने इस मामले अटैक करने वाले आरोपी के साथ पूर्व प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है.
कब हुआ था हमला
5 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे छात्रा लाइब्रेरी से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान अज्ञात युवक ने उस पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया. गंभीर रूप से झुलसी छात्रा को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया .जहां से उसे इलाज के लिए रायपुर डीकेएस रेफर किया गया.
वारदात की गंभीरता को देखते हुए एएसपी विनय साहू के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया गया.सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने कुंदरूपारा निवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया.आरोपी ने स्वीकार किया कि छात्रा के शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने और किसी अन्य से संबंध होने के संदेह के कारण उसे ये हमला करवाया है- किरण चव्हाण,एसपी
झांकी में टला हमला, सूनी सड़क पर वारदात
आरोपी ने योजना को अंजाम देने के लिए 26 सितंबर को अपने स्कूल के साथी को बालोद बुलाया.दोनों ने 27 सितंबर को तेजाब खरीदा और गणेश विसर्जन झांकी की भीड़ में हमला करने की फिराक में थे, लेकिन चाक-चौबंद पुलिस व्यवस्था के कारण वे सफल नहीं हो सके. इसके बाद 5 अक्टूबर को मौका पाकर यश के इशारे पर करण ने सूनी सड़क पर छात्रा पर एसिड फेंक दिया.
कोंडागांव से आरोपी की गिरफ्तारी
वारदात को अंजाम देकर आरोपी तांदुला बांध, झलमला और चारामा होते हुए फरार हो गया था. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे कोंडागांव से धर दबोचा.पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल एसिड और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं.
पुलिस टीम को मिली सराहना
पुलिस अधीक्षक ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी बालोद शिशुपाल सिन्हा, थाना प्रभारी गुरुर मुकेश सिंह और साइबर सेल टीम की सराहना की है.साथ ही आम नागरिकों से अपील की है कि महिलाओं या युवतियों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि, छेड़छाड़ या धमकी की सूचना तुरंत पुलिस को दें.
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