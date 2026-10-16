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बालोद एसिड अटैक केस का दुर्ग कनेक्शन, एक्शन में जुटी पुलिस, जल्द होगा बड़ा खुलासा

दुर्ग एएसपी शोभराज अग्रवाल ( ETV BHARAT )

बालोद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले दुर्ग में 5 अक्तूबर को एक युवती पर एसिड अटैक की घटना हुई थी. इस केस का दुर्ग कनेक्शन सामने आया है. दुर्ग पुलिस ने एसिड अटैक के दुर्ग से तार जुड़ने के बाद जांच तेज कर दी है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि एसिड अटैक के लिए तेजाब खरीदने का काम दुर्ग स्थित भिलाई साइंटिफिक दुकान से किया गया था. यही से एसिड खरीदा गया था.

बालोद एसिड अटैक में दो आरोपी गिरफ्तार बालोद पुलिस ने एसिड अटैक केस में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके बाद पुलिस ने तेजाब सप्लाई करने वाले दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस केस में हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस दोनों आरोपियों की तरफ से एसिड की खरीद बिक्री से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.