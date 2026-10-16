बालोद एसिड अटैक केस का दुर्ग कनेक्शन, एक्शन में जुटी पुलिस, जल्द होगा बड़ा खुलासा
बालोद एसिड हमला केस में दुर्ग भिलाई पुलिस की तफ्तीश तेज है. इसके दुर्ग एंगल की जांच हो रही है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 4:22 PM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले दुर्ग में 5 अक्तूबर को एक युवती पर एसिड अटैक की घटना हुई थी. इस केस का दुर्ग कनेक्शन सामने आया है. दुर्ग पुलिस ने एसिड अटैक के दुर्ग से तार जुड़ने के बाद जांच तेज कर दी है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि एसिड अटैक के लिए तेजाब खरीदने का काम दुर्ग स्थित भिलाई साइंटिफिक दुकान से किया गया था. यही से एसिड खरीदा गया था.
बालोद एसिड अटैक में दो आरोपी गिरफ्तार
बालोद पुलिस ने एसिड अटैक केस में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके बाद पुलिस ने तेजाब सप्लाई करने वाले दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस केस में हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस दोनों आरोपियों की तरफ से एसिड की खरीद बिक्री से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.
बालोद एसिड अटैक केस का दुर्ग कनेक्शन
बालोद पुलिस द्वारा मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब दुर्ग पुलिस ने तेजाब सप्लाई करने वाले दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस यह पता कर रही है कि तेजाब की बिक्री के दौरान किन नियमों का पालन किया गया.
पुलिस को सूचना मिली थी कि बालोद एसिड अटैक में इस्तेमाल किया गया तेजाब दुर्ग की भिलाई साइंटिफिक प्रोडक्ट दुकान से खरीदा गया था. इसके बाद दुर्ग पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. अब पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि तेजाब किसने खरीदा और इसे किस आधार पर बेचा गया. बिक्री के दौरान नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया- शोभराज अग्रवाल, एएसपी, दुर्ग भिलाई
दुर्ग पुलिस की जांच में अहम खुलासा
दुर्ग पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ग्राहक की पहचान से जुड़े वैध दस्तावेज लिए गए और न ही बिक्री का अनिवार्य रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया गया. इसी आधार पर पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने दुकान संचालक शोभराज यदु के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से एसिड बिक्री का अपराध दर्ज किया है. पुलिस जांच में यह भी देखा जा रहा है कि दुकान संचालक के पास तेजाब बिक्री के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस था या नहीं और निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं.