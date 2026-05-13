बालोद में 3 मजदूरों की मौत पर भड़के ग्रामीण, परिजन 1 करोड़ के मुआवजे की कर रहे मांग
जिला प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि म़तक के परिवारों को उचित मुआवजा और मदद मिले.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 10:19 PM IST
बालोद: लौह नगरी दल्ली राजहरा में कल पाइपलाइन खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ था. हादसे में मिट्टी के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी. मजदूरों की मौत पर आज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. परिजन मृतक मजदूरों के परिजनों को एक - एक करोड़ का मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे. काफी देर तक चली बातचीत के बाद आखिरकार शाम 4 बजे एक समझौते पर सहमति बनी.
परिजन कर रहे 1 करोड़ के मुआवजे की मांग
मजदूरों की मांगों का समर्थन कर रहे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम चाहते हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा पीड़ित परिवारों को दिया जाए. ताकि परिवार के लोग आसानी से अपनी आगे की जिंदगी बिता सकें. छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जरूर मुआवजे की तौर पर 1 करोड़ दिलाने की मांग रख रही है, लेकिन जिला प्रशासन ये कह रहा है कि जो भी उचित और आर्थिक मदद होगी वो पीड़ित परिवारों को दी जाएगी, जिसमें नौकरी भी शामिल है.
हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद मिले: भारती सोरी, मृतक के परिजन
हमने अपनी संवेदनाओं के साथ मजदूरों की लड़ाई लड़ी है. प्रबंधन ने नौकरी और मुआवजे का आश्वासन दिया है, तभी हम पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए हैं: शशिभूषण चंद्राकर, क्रांति सेना
प्रशासन की मध्यस्थता से सहमति बन गई है. शासन की योजनाओं और श्रम विभाग के माध्यम से भी सहायता राशि दिलाई जाएगी:सुरेश साहू, एसडीएम राजहरा
मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. हर पहलू की बारीकी से जांच हो रही है: विकास पाटले, सिटी SP राजहरा
इन बातों पर बन रही सहमति
- 5.50 लाख प्रत्येक पीड़ित परिवार को ठेकेदार देगा मुआवजे के तौर पर देगा
- राजहरा माइंस में ठेका श्रमिक के रूप में एक-एक परिजन को काम मिलेगा
- सरकारी नियमों के तहत 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी