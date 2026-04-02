ETV Bharat / state

नींद की झपकी ने ढाया कहर, खाट पर सो रहे ग्रामीण को ट्रक ने रौंदा

बालोद के गुरूर में घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया. घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है.

BALOD ACCIDENT
बालोद एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: गुरूर थाना अंतर्गत ग्राम बोहारडीह में बीती रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. रात करीब 1 बजे एक अनियंत्रित ट्रक ने घर के बाहर खाट लगाकर सो रहे ग्रामीण को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

नींद के कारण हुआ हादसा

ग्राम बोहारडीह निवासी पन्नालाल बंजारे रात में अपने घर के बाहर खाट लगाकर सो रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर उसके ऊपर चढ़ गया, खाट सहित व्यक्ति ट्रक की चपेट में आ गया, ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने घर के बाहर लगे टीन शेड को भी पूरी तरह तोड़ दिया. आगे जाकर ट्रक एक गड्ढे में फंस गया.

ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ा

हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे सरपंच राजेंद्र साहू और अन्य ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए भाग रहे ड्राइवर को पकड़ लिया. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना गुरूर पुलिस को दी. सरपंच ने बताया कि रात को हादसे की जोरदार आवाज आई, जिसके बाद लोग घरों से निकले तो देखा कि ट्रक ने हाहाकार मचाकर रख दिया है. बुजुर्ग को रौंदने के साथ ही टीन शेड उखाड़कर बिजली का पोल भी ध्वस्त कर दिया. जिसके बाद उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई. ड्राइवर ने नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी से नियंत्रण खोना बताया.

Balod ACCIDENT
ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मामले की जानकारी देते हुए गुरूर थाना प्रभारी सुनील तिर्की ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ट्रक चालक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है और उससे पूछताछ की गई. आरोपी ड्राइवर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

ऑपरेशन तलाश: धमतरी पुलिस का 30 दिन, एक लक्ष्य, गुमशुदा व्यक्तियों की वापसी के लिए अभियान
तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, युवक की मौत, दूसरा गंभीर
बिलासपुर के रतनपुर में खूनी वारदात, घर में घुसकर तलवार से हमला, महिला की मौत 8 घायल

TAGGED:

TRUCK CRUSHED MAN
बालोद एक्सीडेंट
BALOD
ट्रक ने रौंदा
BALOD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.