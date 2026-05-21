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हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले गायब हुए बैलेट पेपर, प्रशासन में मचा हड़कंप, FIR दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया है.

BALLOT PAPERS MISSING BILASPUR
बिलासपुर में पंचायत चुनाव से पहले गायब हुए बैलेट पेपर (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:35 PM IST

4 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, लेकिन मतदान से ठीक पहले बिलासपुर जिले से सामने आए एक मामले ने प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. सदर उपमंडल में बैलेट पेपर तैयार करने के दौरान प्रधान पद से जुड़े 50 बैलेट पेपर रिकॉर्ड से गायब पाए गए हैं. मामले के सामने आते ही चुनावी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

जानकारी के अनुसार, सदर उपमंडल के लखनपुर स्थित अंबेडकर भवन में पंचायत चुनावों के लिए बैलेट पेपर तैयार करने का कार्य चल रहा था. इसी दौरान जंगल सुंगल पंचायत के प्रधान पद से संबंधित बैलेट पेपरों की जांच की गई तो रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी सामने आई. जांच के दौरान क्रमांक 58001 से 58050 तक के कुल 50 बैलेट पेपर मौके पर मौजूद नहीं मिले.

घटना का पता चलते ही वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया. चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने तुरंत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई.

सहायक रिटर्निंग अधिकारी हटाए गए

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल प्रभाव से उनके दायित्वों से हटा दिया है. वहीं बीडीओ सदर की शिकायत पर पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि बैलेट पेपर किसी लापरवाही के कारण गायब हुए या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है. इसके लिए बैलेट पेपर तैयार करने वाले केंद्र में तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है.

चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया, "पूरे मामले की जानकारी राज्य चुनाव आयोग को भेज दी गई है. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीमें हर पहलू की जांच कर रही हैं."

बता दें कि कुछ दिनों पहले सोलन से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. सोलन जिले के विकास खंड कुनिहार में बैलेट पेपर लेखन कार्य के बीच दो बैलेट पेपर गायब हो गए थे. जिसके बाद लेखन कार्य में तैनात 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. साथ ही में सभी संबंधित कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से भी हटा दिया गया था.

तीन चरणों में पंचायत चुनाव, पांच रंगों के होंगे बैलेट पेपर

प्रदेश में पंचायत चुनाव 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे. इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के कारण रिकॉर्ड 31,182 पदों के लिए मतदान होगा, जबकि 70,224 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य पदों के नतीजे मतदान के दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव परिणाम 31 मई को आएंगे.

पंचायत चुनाव में मतदाता पांच अलग-अलग बैलेट पेपरों के माध्यम से मतदान करेंगे. प्रधान पद के लिए हल्का हरा, उपप्रधान के लिए पीला, पंचायत सदस्य के लिए सफेद, पंचायत समिति सदस्य के लिए गुलाबी और जिला परिषद सदस्य के लिए हल्का नीला बैलेट पेपर निर्धारित किया गया है.

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