150 बैलट पेपर गायब कर एक प्रत्याशी के पक्ष में लगाई मुहर, कलेक्टर बोले, 'मतदान नहीं हुआ पूर्ण'
जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी बैलेट पेपर बरामद हो गए हैं. कुछ लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है.
Published : October 30, 2026 at 9:19 PM IST
जोधपुर : पंचायत चुनाव के तहत शुक्रवार को जिले की 17 पंचायत समितियों की 431 ग्राम पंचायतों के लिए पंच–सरपंच के चुनाव के मतदान के दौरान कई जगह से फर्जीवाड़े की रिपोर्ट आई. कई स्थानों पर इसको लेकर लोग आमने–सामने भी हो गए. हालांकि बिलाड़ा तहसील की भावी ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 12 के दौरान कुछ लोग नाश्ता देने की आड़ में अंदर घुसे और 150 बैलेट लेकर चले गए. कुछ देर बाद वापस आकर जबरदस्ती मत पेटी में डालने का प्रयास किया. फिर बैलेट टेबल पर फेंक कर भाग गए. रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदान रोका और प्रशासन को सूचित किया. जो मतपत्र मिले उन पर एक ही प्रत्याशी के नाम के आगे मुहर लगी थी. इस दौरान मतदान रुका रहा. जिला कलेक्टर का कहना है कि ऐसी स्थिति में मतदान पूर्ण नहीं हुआ है.
जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट को मौके पर भेजा गया. रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 100 से 150 बैलट ले जाकर, एक ही उम्मीदवार के पक्ष में मुहर लगाकर वापस डालने का प्रयास किया गया. सभी बैलट बरामद हो गए. रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट पर लोगों को नामजद किया गया है. उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. पुनर्मतदान का निर्णय हमारे स्तर पर ही होगा. इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी. कलेक्टर ने बताया कि मतदान केंद्र पर पुलिस सहित अन्य व्यवस्था की भी विस्तृत जांच करवा रहे हैं. खास बात यह भी है कि आज राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह भी जिले दौरे पर थे, उन्होंने कई मतदान केंद्र का निरीक्षण भी किया.
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जिले में 50 से ज्यादा लोग लिए गए हिरासत में : मतदान के दौरान जिले में कई जगह पर लोगों के आपस में भिड़ने और वाहनों को तोड़ने की सूचना मिली. जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए पूरे जिले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस अधीक्षक पंकज यादव ने बताया कि पुलिस ने 50 लोगों को पकड़ा है, जो मतदान के दौरान उत्पात मचा रहे थे. कई जगह गाड़ियां भी जब्त की गई हैं.
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अंतिम समय तक आम सहमति से चुनाव : तिंवरी के डिगाड़ी ग्राम पंचायत में गुरुवार को नामांकन किए गए थे. इसके बाद शुक्रवार को जब वोट डाले गए, तो ग्रामीणों ने फैसला किया कि एक को सर्वसम्मति से सरपंच चुना जाएगा. ऐसे में गांव के 94 लोगों ने ही मतदान किया. इसके लिए शाम पांच बजे तक गीता और कौशल्या दोनों उम्मीदवार के परिजनों से गांव के लोगों ने बात की. कई दौर की वार्ता के बाद तय हुआ कि कौशल्या को वोट देना है. जिसके बाद 94 लोगों ने उसे वोट दिया.
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