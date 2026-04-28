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हांसी में बस हादसे में नया मोड़, विस्फोट होने का शक, बैलिस्टिक जांच से सामने आएगा सच

हरियाणा के हांसी में बस में आग लगने की घटना की बैलिस्टिक जांच की जाएगी जिससे सच सबके सामने आ सकेगा.

Ballistic investigation to be conducted into the bus fire incident in Hansi Haryana
बैलिस्टिक जांच से सामने आएगा सच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 28, 2026 at 9:18 PM IST

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हांसी : हरियाणा के हांसी क्षेत्र के नजदीक मिलकपुर में बस में आग लगने की घटना अब साधारण हादसे से कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी है. शुरुआती तौर पर जहां इसे टायर फटने से लगी आग माना जा रहा था, वहीं अब जांच में नए तथ्य सामने आने के बाद ब्लास्ट (विस्फोट) की आशंका भी जताई जा रही है. सोमवार रात करीब 8 बजे हांसी के नजदीक बवानी खेड़ा के गांव मिलकपुर के पास एक प्राइवेट बस में अचानक भीषण आग लग गई थी. आग इतनी तेजी से फैली कि दो यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों का इलाज हांसी और हिसार के अस्पतालों में चल रहा है.

बस में आग से दो लोगों की गई थी जान : आपको बता दें कि हरियाणा के हांसी के नजदीक बवानी खेड़ा में सोमवार रात प्राइवेट बस में लगी भीषण आग ने दो लोगों की जान ले ली और करीब 10 लोग घायल हो गए. मामला अब संदिग्ध होता जा रहा है, क्योंकि हादसे के पीछे ब्लास्ट की आशंका भी जताई जा रही है. सच क्या है, इसका खुलासा अब बैलिस्टिक जांच के बाद ही हो पाएगा. मृतकों में एक सीआईडी अधिकारी सुनील कुमार बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति हिसार में मजदूरी करने वाला था. दोनों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अब डीएनए जांच के बाद ही की जाएगी.

हांसी में बस हादसे में नया मोड़ (ETV Bharat)

टायर फटने से आग लगने की थ्योरी सामने आई थी : पहले टायर फटने की वजह से आग लगने की थ्योरी सामने आई थी. लेकिन जांच में बस का तेल टैंक सही हालत में मिला, जिससे ये कारण कमजोर पड़ गया.अब ब्लास्ट की आशंका को ध्यान में रखते हुए मामले की दिशा बदल गई है. भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के अनुसार, घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है. विस्फोट की संभावना को देखते हुए बैलिस्टिक जांच टीम को शामिल किया गया है. ये टीम पता लगाएगी कि आग किसी विस्फोट के कारण लगी या नहीं. पुलिस गहन जांच में जुटी है. बैलिस्टिक और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. ये मामला अब सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि संभावित आपराधिक साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है. आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट में इस घटना की असली वजह सामने आएगी.

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