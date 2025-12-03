ETV Bharat / state

बलिया में 10 साल के बच्चे की हत्या करने वाला गिरफ्तार; पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )