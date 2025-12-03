बलिया में 10 साल के बच्चे की हत्या करने वाला गिरफ्तार; पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली
अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि 30 नवंबर को एक पोखरे से बोर में भरा हुआ शव बरामद किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 9:01 AM IST
बलिया: दो दिन पहले 10 वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने बच्चे के चाचा के तानों से तंग आकर उसे सबक सिखाने के लिए हत्या कर दी थी. शव को बोरे में भरकर पोखरे में छिपा दिया था. पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक बलिया कृपा शंकर ने बताया कि 30 नवंबर को एक पोखरे से बोर में भरा हुआ शव बरामद किया गया था. मृत बच्चे की शिनाख्त शिवम वर्मा (10) के रुप में हुई थी. बलिया पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जांच और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था.
एएसपी ने बताया कि आमडारी पकडी रोड पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी. तभी संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया. उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर किया और उसके बाएं पैर में गोली लगी. मौके पर ही उसे दबोच लिया गया.
एएसपी कृपा शंकर ने बताया कि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम प्रतीक कुमार वर्मा निवासी आमडारी बताया. यह भी बताया कि आमडारी गांव में 30 नंवबर को 10 वर्ष से बच्चे शिवम वर्मा की हत्या की थी.
उसने बताया कि शिवम के चाचा शत्रुघ्न वर्मा के ताने से तंग आकर बदला लेने के लिए उनके भतीजा शिवम वर्मा को बहला फुसलाकर पोखरे के पास ले गया. वहां पानी में डुबाकर हत्या कर दी. शव को छुपाने के लिए बोरे में भरकर तालाब में ही फेंक दिया और फरार हो गया. प्रतीक पहले भी जेल जा चुका है.
