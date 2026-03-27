नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत; परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, मुकदमा दर्ज
बलिया में सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज जीराबस्ती स्थित नर्सिंग होम में प्रसव ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:00 AM IST
बलिया : सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज जीराबस्ती स्थित निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया. परिजनों का आरोप था कि डाॅक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की जान चली गई. महिला बलिया जिले के सुल्तानपुर गांव की निवासी थी.
बताया गया कि सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुलतानपुर निवासी कुसुम राजभर (23) पत्नी दीनबंधु राजभर को प्रसव के लिए बुधवार को हनुमानगंज जीराबस्ती स्थित निजी नर्सिंग होम में आशा बहू शकुंतला ने भर्ती कराया था. रात करीब नौ बजे कुसुम का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद हालत बिगड़ गई. चिकित्सकों ने उसे वाराणसी रेफर करने की सलाह दी, लेकिन कुसुम की मौत हो गई. हालांकि नवजात बच्ची का वाराणसी में इलाज चल रहा है. कुसुम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया.
इस मामले में परिजनों ने नर्सिंग होम प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुखपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सीएमओ के निर्देश पर पहुंची टीम ने प्रथमदृष्टया नर्सिंग होम को दोषी माना और अस्पताल सील कर दिया है. परिजनों ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इंस्पेक्टर राकेश सिंह का कहना है कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है. वहीं दूसरी ओर नर्सिंग होम व डाॅक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर चिकित्सक समुदाय ने आपत्ति जताई है.