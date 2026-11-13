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बलिया में भैंस बांधने के विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या का मामला, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के गड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत रतसर वार्ड नंबर 4 में भैंस बांधने के विवाद को लेकर एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

इस वारदात के बाद से पूरे गांव में भारी तनाव व्याप्त है और मातम पसरा हुआ है. वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.