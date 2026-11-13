बलिया में भैंस बांधने के विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या का मामला, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र में भैंस बांधने के विवाद को लेकर एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. तीन आरोपी गिरफ्तार किए गये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:32 PM IST
बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के गड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत रतसर वार्ड नंबर 4 में भैंस बांधने के विवाद को लेकर एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
इस वारदात के बाद से पूरे गांव में भारी तनाव व्याप्त है और मातम पसरा हुआ है. वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
विवादित जमीन पर भैंस बांधने को लेकर हुआ था खूनी संघर्ष: क्षेत्राधिकारी सतीश शर्मा ने बताया कि रतसर वार्ड नंबर 4 में 10 नवंबर की शाम विवादित जमीन पर भैंस बांधने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था. अचानक शुरू हुई इस मारपीट और लाठी-डंडों के हमले में निराशा देवी नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. परिजनों ने बिना किसी देरी के उन्हें तुरंत इलाज के लिए मऊ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों के लाख प्रयासों के बावजूद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
तीन आरोपी हिरासत में, गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात: घटना के संबंध में निराशा देवी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और तीन मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई में पूरी मुस्तैदी से जुट गई है. गांव में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन की इस मुस्तैदी से गांव में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.
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