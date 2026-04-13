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बलिया लैंड स्कैम; इकलौती संतान होने के बाद भी संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहीं कंचनलता, भतीजों पर धोखाधड़ी का आरोप

राष्ट्रपति और सीएम कार्यालय के निर्देश के बावजूद बलिया प्रशासन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए कब्जे को हटाने में नाकाम रहा है.

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राष्ट्रपति और पीएमओ के निर्देश भी बेअसर, बलिया में विधवा महिला को नहीं मिल रहा पैतृक संपत्ति पर हक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:55 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 5:03 PM IST

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बलिया: बलिया जिले में माता-पिता की पैतृक संपत्ति पाने के लिए एक बुजुर्ग मां पिछले कई वर्षों से दर-दर भटकने को मजबूर है. पीड़ित महिला कंचनलता पांडे ने आरोप लगाया है कि उनके चचेरे भाई और भतीजों ने फर्जी कागजात तैयार कर उनकी जमीन और मकान हड़प लिए हैं.

वे बलिया प्रशासन के चक्कर काटकर थक चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. हार मानकर अब उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे मुख्यमंत्री कार्यालय के पास आत्मदाह कर लेंगी.

जानकारी देतीं पीड़ित कंचनलता पांडे. (Video Credit: ETV Bharat)

साजिश के तहत हड़पी पैतृक संपत्ति: फेफना थाना अंतर्गत एकवारी गांव की निवासी कंचनलता पांडे का कहना है कि वह अपने स्वर्गीय पिता राधामोहन पांडे और माता चंद्रवती देवी की एकमात्र संतान हैं. उनके चचेरे भाई रामप्रवेश पांडे ने अपने बेटों लव कुमार, कुश कुमार और अमित कुमार का नाम सरकारी अभिलेखों में कंचनलता के पिता के सगे पुत्रों के रूप में दर्ज करवा दिया है. इस सुनियोजित साजिश के तहत परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कूटरचना की गई है. राजस्व विभाग की जांच में भी यह पुष्टि हो चुकी है कि कंचनलता ही अपने माता-पिता की इकलौती वारिस हैं.

धोखे से लिखवा लिया बैनामा: पीड़ित महिला के अनुसार, उनके विरोध के बाद साल 2015 में राजस्व निरीक्षक ने उनकी मां चंद्रवती देवी का नाम ही खतौनी में दर्ज किया था. इसके बाद विपक्षियों ने उनकी मां को दैवीय आपदा का चेक दिलाने के बहाने बलिया ले जाकर धोखे से संपत्ति का बैनामा अपने नाम करवा लिया. इस मामले में कंचनलता ने तहसील न्यायालय में आपत्ति भी दाखिल की, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों में हेरफेर जारी रहा. ग्रामसभा की खुली बैठक में भी यह सर्वसम्मति से पास हो चुका है कि कंचनलता के अलावा राधामोहन पांडे की कोई और संतान नहीं है.

राष्ट्रपति तक पहुंचा मामला: इस प्रकरण का संज्ञान राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय भी ले चुका है और बलिया प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके बावजूद स्थानीय अधिकारी इस मामले को न्यायालय में लंबित दिखाकर निस्तारित दिखा देते हैं. कंचनलता के पति का निधन 2017 में हो गया था और अब उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं बचा है. आर्थिक तंगी के कारण वे अपने बच्चों की शादी और शिक्षा का इंतजाम भी नहीं कर पा रही हैं, जिससे परेशान होकर उन्होंने अब महामहिम राष्ट्रपति से मिलने और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

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Last Updated : April 13, 2026 at 5:03 PM IST

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