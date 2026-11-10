बलिया में खूनी संघर्ष; पुराने विवाद में पीट-पीटकर एक व्यक्ति की हत्या, 2 की हालत गंभीर, गांव में भारी पुलिस बल तैनात
सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार के वार्ड नंबर 14 में हुई दुस्साहसिक वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:52 AM IST
बलिया : सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार कस्बे में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के गांव में स्थिति काफी तनावपूर्ण है. इसके चलते गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.
सहतवार थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी विनोद के अनुसार उनका भाई विनोद राजभर घर में पकौड़ी बना रहा था. इसी दौरान लाठी डंडे लेकर कुछ दबंग घर में घुस आए और मारपीट करने लगे. अचानक हमले से परिजन सहम गए और बीच बचाव करने लगे. मारपीट में भाई और सुदर्शन राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों की हालत बिगड़ती देख हमलावर भाग निकले. इसके बाद आननफानन दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां विनोद राजभर की मौत हो गई.
वहीं घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक केतकी सिंह भी समर्थकों के साथ पहुंच गईं. केतकी सिंह ने कहा कि घटना बेहद दुखद और दुस्साहिक है. सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है. घटना को अंजाम देने वाले इस सरकार में किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे.
क्षेत्राधिकारी जयशंकर मिश्रा ने बताया कि सहतवार के वार्ड नंबर 14 में दो पक्षों के बीच पुराने विवाद में लाठी-डंडों से मारपीट में विनोद राजभर और सुदर्शन राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिसमें इलाज के दौरान विनोद राजभर की मौत हो गई है. मृतक की पत्नी की तहरीर पर 4 नामजद आरोपियों समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है.