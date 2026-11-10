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बलिया में खूनी संघर्ष; पुराने विवाद में पीट-पीटकर एक व्यक्ति की हत्या, 2 की हालत गंभीर, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

बलिया : पुराने विवाद में हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बलिया : सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार कस्बे में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के गांव में स्थिति काफी तनावपूर्ण है. इसके चलते गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

बलिया; खूनी संघर्ष में एक की मौत. (Video Credit : ETV Bharat) सहतवार थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी विनोद के अनुसार उनका भाई विनोद राजभर घर में पकौड़ी बना रहा था. इसी दौरान लाठी डंडे लेकर कुछ दबंग घर में घुस आए और मारपीट करने लगे. अचानक हमले से परिजन सहम गए और बीच बचाव करने लगे. मारपीट में भाई और सुदर्शन राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों की हालत बिगड़ती देख हमलावर भाग निकले. इसके बाद आननफानन दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां विनोद राजभर की मौत हो गई.