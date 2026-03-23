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बलिया में सिलिंडर की किल्लत पर बवाल; गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं और कर्मचारियों में जमकर मारपीट

जीराबस्ती स्थित नीलम गैस एजेंसी के गोदाम पर कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच जमकर चले लात-घूंसे. DSO ने बैठाई जांच.

बलिया में गैस के लिए मारपीट.
बलिया में गैस के लिए मारपीट. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 9:49 AM IST

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​बलिया : एलपीजी गैस सिलिंडर की किल्लत बढ़ने लगी है. गैस एजेंसियों के रवैए से आम जनता का धैर्य जवाब देने लगा है. कई एजेंसियों पर मारपीट और बवाल की घटनाएं होने की सूचना मिल रही है. ताजा मामला बलिया की नीलम गैस एजेंसी के जीराबस्ती स्थित एचपी गैस गोदाम का है. बीते सोमवार को गैस लेने पहुंचे उपभोक्ताओं और एजेंसी कर्मचारियों के बीच तीखी कहासुनी के बाद मारपीट हुई. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति संभाली. मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) देवमणि मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र की एक गैस एजेंसी पर हंगामा और बवाल की सूचना मिली है. बताया जा रहा है कि उपभोक्ता गैस एजेंसी पर सिलिंडर जल्दी लेने की होड़ में विवाद कर रहे थे. हालांकि गैस की कोई किल्लत नहीं है. पर्याप्त मात्रा में गैस सप्लाई आ रही है. होम डिलीवरी के अलावा एजेंसी से भी गैस दी जा रही है. गैस एजेंसी पर मारपीट और बवाल के मामले में जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गैस की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं का आरोप है कि गांव-गांव सिलिंडर की डिलीवरी करने वाली वैन को रास्ते में रोक कर डिलीवरीमैन मनमाने तरीके से गैस वितरण कर रहे हैं. इससे जरूरतमंदों को समय पर गैस नहीं मिल रही है. सोमवार को नीलम गैस एजेंसी के जीराबस्ती स्थित एचपी गैस गोदाम पर इसी बात को लेकर उपभोक्ता और कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो रही थी. इसके बाद विवाद मारपीट में तब्दील हो गया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और उपभोक्ताओं ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

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