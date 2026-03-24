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बलिया में पार्किंग को लेकर विवाद, ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या

सदर सीओ मुहम्मद उस्मान ने बताया, सुखपुरा में ट्रक पार्किंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी. इसमें एक घायल की मौत हो गयी.

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बलिया में ट्रक ड्राइवर का मर्डर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 9:46 PM IST

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बलिया: बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को ट्रक पार्किंग को लेकर हुआ एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दुकानदार और ट्रक ड्राइवर के बीच कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट में ट्रक ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव व्याप्त है और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है.

गिट्टी पर पहिया चढ़ने से बढ़ा विवाद: सदर सीओ मुहम्मद उस्मान ने बताया कि विवाद की शुरुआत सड़क किनारे रखी निर्माण सामग्री से हुई थी. आरोप है कि दुकानदार द्वारा रखी गई गिट्टी के ढेर पर ट्रक का पहिया चढ़ जाने से दुकानदार आपा खो बैठा और गाली-गलौज करने लगा. विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार ने पास रखे बेलचे से ट्रक ड्राइवर के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए और मौके पर जमकर मारपीट हुई.

अस्पताल ले जाते समय हुई मौत: सदर क्षेत्राधिकारी मोहम्मद उस्मान के अनुसार, इस हिंसक झड़प में ट्रक ड्राइवर विजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल ड्राइवर को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत विजय यादव को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

तनाव के कारण सुरक्षा बल तैनात: विजय यादव के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई विशेष टीमों को अलग-अलग ठिकानों पर दबिश देने के लिए लगाया गया है. घटना के बाद क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की गहनता से जांच जारी है.

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