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सत्तू : शेख़ से लेकर लार्ड तक मुरीद, दुनिया पर छा रहा बलिया के इस सुपरफूड का नशा

बलिया: ये कहानी है एक ऐसे सुपरफूड की जिसने प्राचीन काल से अब तक अपनी पहचान का डंका बजाए रखा है. प्राचीन काल में राजाओं की सेना को लड़ने के लिए भरपूर ऊर्जा देने वाले इस सुपरफूड का सफरनामा कई सौ साल पुराना है. यहीं नहीं एक जिले को इस सुपरफूड ने अपना नाम तक दे दिया. आज इस सुपरफूड की बदौलत ये जिला दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है. यहां के 5000 किसानों और 700 महिलाओं के साथ करीब 10 हजार लोगों के लिए रोजी-रोटी बन गया है. चलिए जानते हैं इस सुपरफूड (बलिया के सत्तू) के बारे में जिसके दुबई के शेख से लेकर लंदन के लार्ड साहब तक दीवाने हो गए हैं. पेश है खास रिपोर्ट.





सत्तू शब्द कैसे चला: सत्तू शब्द मूल रूप से संस्कृत के 'सक्तु' (Saktu) या 'सक्तुकः' शब्द से बना है. इसका अर्थ है अनाज को भूनने के बाद उसे पीस कर बनाया गया आटा. धीरे-धीरे यह शब्द अपभ्रंश के रूप में भोजपुरी में 'सत्तू' या 'सतुआ' बन गया.

कौन क्या बोला. (etv bharat video)



सात अनाजों का मेल: उत्तर भारत, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में यह बेहद लोकप्रिय है. जौ, चना, मक्का, मटर, गेहूं, ज्वार और बाजरा के मिश्रण को यहां सत्तू कहा जाता है. सात अनाजों का आटा होने के कारण इसे सात्तू या सतुआ कहा जाता है. इसे सत्व जिसका अर्थ शुद्धता, ऊर्जा या किसी चीज़ का मुख्य सार होता है से भी जोड़ा जाता है.

कहां पैदा हुआ ये सुपरफूड: सत्तू कहां से चला, इसका प्रमाणित उल्लेख इतिहासकार कॉलीन टेलरसेन ने अपने एक लेख में किया है. उनके लेख में दावा किया गया है कि चना लगभग 4000 ईसा पूर्व पश्चिमी एशिया से सिंधु घाटी पहुंचा था, जहां उस समय चने के आटे का उपयोग होता था. इसे ही धीरे-धीरे सत्तू के रूप में विकसित कर लिया गया. इसे उस दौर में भी ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत माना जाता था.

बलिया में बड़े पैमाने पर हो रहा सत्तू का उत्पादन. (etv bharat)

प्राचीन काल में इस्तेमाल: अब हम चलते हैं मौर्य काल में. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा. कई लेखों में दावा किया गया है कि सत्तू का इस्तेमाल उस दौर की सेनाओं ने युद्ध लड़ने के दौरान किया था. चूंकि इसे बनाना और पचाना बेहद आसान था. इस वजह से यह सैनिकों की पहली पसंद बन गया. इसे पीने से सैनिकों को काफी ऊर्जा भी मिलती थी. इस वजह से उस काल में सत्तू का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ था. इसके बाद 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में आया मराठा साम्राज्य भी सत्तू का दीवाना रहा है. छत्रपति शिवाजी के सैनिक सत्तू का सेवन खूब करते थे. युद्द के दौरान उन्हें इससे काफी ऊर्जा मिलती थी. खासकर गर्मी से बचाव में यह बड़ा माध्यम बन गया था.

कैसे बना सत्तू शब्द. (etv bharat gfx)

सत्तू और बलिया कनेक्शन कैसे?: जिले के बुजुर्गों की मानें तो सत्तू से बलिया का नाता अंग्रेजों के शासन काल से पहले का रहा है. उस दौर में बलिया में बड़े पैमाने पर चने की खेती होती थी. ज्यादातर चने का इस्तेमाल सत्तू के लिए होने लगा था. धीरे-धीरे बलिया का नाम सत्तू के साथ जुड़ गया. यहां का सत्तू बिहार, यूपी से लेकर कई राज्यों की पहली पसंद बन गया. आज भी बलिया इसी सत्तू की बदौलत शोहरत बटोर रहा है.

जब एक आईएएस को आया सक्सेज आइडिया: एक बार 2020 बैच के यूपी कैडर के जिले के सीडीओ रहे ओजस्वी राज ने देखा कि किसान धीरे-धीरे चने की खेती छोड़ रहे हैं और बलिया की पुरानी पहचान अपना वजूद खोती जा रही है. उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा. उन्होंने तय किया कि वह सत्तू को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) के तहत दर्ज करवाएंगे और उसे विदेश तक ले जाएंगे. इसके बाद तो मानों सत्तू की सफलता में दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी. उन्होंने अपने प्रयास से सत्तू को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मान्यता दिलवा दी.

बलिया में बड़े पैमाने पर हो रहा सत्तू का उत्पादन. (etv bharat)

700 महिलाओं को जोड़ा: इसके बाद सत्तू के उत्पादन के लिए अलग-अलग महिला समूहों की 700 महिलाओं को इससे जोड़ा गया. महिलाओं ने भी जी तोड़ मेहनत करते हुए सत्तू का दिन-रात उत्पादन किया. इससे जिले में सत्तू का उत्पादन काफी बढ़ गया. पैकेजिंग को आकर्षक करने के साथ ही ऑनलाइन प्लटेफार्म के जरिए जिले के सत्तू को तेजी से बेचा जाने लगा. जिले में चने की डिमांड में तेजी से उछाल आने लगा. भाव भी तेजी से बढ़ने लगे.

5000 किसान भी जुड़ गए: जब चने के भाव बढ़े तो किसान भी खुश हो गए. उन्होंने फिर से चने की खेती की ओर लौटने का फैसला किया. इसके बाद दोआबा गंगा किनारे चने की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी. जिले के बैरिया, नरही, दौलतपुर, चौरा कथरिया, चितबड़ा गांव समेत 20 गांवों में चने की खेती का रिकार्ड उत्पादन हुआ तो सत्तू का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा.

बलिया में कई जगह भट्टियों में भूना जा रहा चना. (etv bharat)

10 हजार लोगों की रोजी-रोटी: जिले के सत्तू उत्पादन से जुड़े लोगों की माने तो सत्तू के मौजूदा उत्पादन में 5000 किसानों, 700 महिलाओं और 3000 से ज्यादा कारोबारियों समेत करीब कुल 10 हजार लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. यह सत्तू इन सभी के लिए रोजगार का माध्यम बन चुका है.

अजी! इंटरनेशनल सत्तू कहिए : सत्तू की सफलता का कारवां केवल देश तक ही सीमित नहीं रहा. सत्तू की आकर्षक पैकेजिंग और कम कीमत ने इसका डंका दुनिया तक बजाया. दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में इसका अब बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है. सुपर फूड होने के कारण दिन दूनी रात चौगुनी इसकी डिमांड बढ़ रही है.