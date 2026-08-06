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रक्षाबंधन से पहले भाई ने छोड़ा बहन का साथ; नहीं रहे मायावती के मुंहबोले भाई उमाशंकर सिंह

उमाशंकर सिंह पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे. देश-विदेश में उनका इलाज चल रहा था.

उमाशंकर सिंह के आवास पर बसपा सुप्रीमो मायावती.
उमाशंकर सिंह के आवास पर बसपा सुप्रीमो मायावती. (Photo Credit: Social Media)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:58 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह (55) का निधन हो गया है. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती विधायक उमाशंकर सिंह को राखी बांधती थीं. अब रक्षाबंधन त्योहार करीब आ रहा है, लेकिन भाई ने बहन का साथ छोड़ दिया है. इस बार बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगी.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपने एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का बहुत ख्याल रखती थीं. उनकी बीमारी के दौरान और आयकर छापेमारी के समय भी लखनऊ स्थित उमाशंकर सिंह के आवास पर मायावती पहुंची थीं.

ऐसा बहुत कम होता है जब बसपा सुप्रीमो मायावती किसी अपने नेता के घर जाती हैं. लेकिन मार्च 2025 में जब विधायक उमाशंकर सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके घर जाकर हाल-चाल लिया था.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने उमाशंकर सिंह बांधी थी राखी.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने उमाशंकर सिंह बांधी थी राखी. (Photo Credit: Social Media)

उनके बेटे और बहू को आशीर्वाद भी दिया था. तस्वीर भी क्लिक कराई थी. मायावती ने उमाशंकर सिंह को राखी बांधती थीं और वह उन्हें अपना भाई मानती थीं. भाई-बहन का यह रिश्ता तब प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना था. उमाशंकर भी मायावती का सम्मान करते थे और विश्वस्त थे.

उमाशंकर सिंह के निधन पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शोक व्यक्त किया गया है. मायावती ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी. वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया.

कैंसर की बीमारी ने हराया: उत्तर प्रदेश के रसड़ा विधानसभा सीट से उमाशंकर सिंह बसपा के एकमात्र विधायक थे. पिछले कुछ विधानसभा सत्रों में उमाशंकर सिंह बीमारी के चलते शिरकत नहीं कर पाए थे. इस बार भी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी के निधन पर उमाशंकर सिंह के संदेश के बारे में सदन को अवगत कराया था.

उमाशंकर सिंह पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे. देश-विदेश में उनका इलाज चल रहा था. असाध्य रोग से पीड़ित उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश की 16वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे. बलिया जिले से ताल्लुक रखने वाले उमाशंकर सिंह कद्दावर नेता थे.

अमीरी के मामले में वह तमाम नेताओं को पटखनी देते थे. कुछ महीने पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह के बीच एक सड़क को लेकर काफी विवाद भी सामने आया था.

बीएसपी में उमाशंकर सिंह की पोजीशन कैसी थी? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद दोबारा बहाली की थी, उस समय विधायक उमाशंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा एक तरफ तीन कुर्सियों पर बैठे हुए थे.

सबसे बड़ा गुलदस्ता बसपा सुप्रीमो को समय उमाशंकर सिंह ने ही भेंट किया था. मौके पर उमाशंकर सिंह से सवाल पूछा गया था कि क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को बसपा सुप्रीमो मायावती की तरह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा पाएंगे? क्या आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को वे पटखनी दे पाएंगे. इस पर उमाशंकर सिंह ने कहा था कि आकाश में बहुत टैलेंट है. निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को बहुत आगे तक ले जाएंगे.

कौन थे उमाशंकर सिंह: उमाशंकर सिंह का जन्म दो जनवरी 1971 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा के खानवर गांव में हुआ था. उनके पिता घुराहू सिंह भारतीय सेना में सेवारत थे. पूर्व सैनिक के रूप में सेवानिवृत हुए थे. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले उमाशंकर सिंह ने सरकारी स्कूलों से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज में दाखिला लिया था.

छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था. 1991 में एससी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लिया और अब तक के सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोंकी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम इकबाल सिंह को 33887 वोटो के अंतर से हराया था.

उन्होंने संग्राम सिंह यादव के खिलाफ 2012 में विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से जीता था. फरवरी 2016 में उन्होंने 351 हिंदू और मुसलमान के सामूहिक विवाह का आयोजन किया था. 2012 से लेकर 2022 तक लगातार वे रसड़ा विधानसभा से विधायक चुने जा रहे थे. एक जनवरी 2017 से विधायक उमाशंकर सिंह ने रसड़ा बलिया निर्वाचन क्षेत्र से लोगों के इस्तेमाल के लिए 40 मुफ्त वाई फाई हॉटस्पॉट बनाए थे.

यह भी पढ़ें: बलिया: बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस

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