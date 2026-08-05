बलिया: बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस
बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:38 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 10:46 PM IST
बलिया: उत्तर प्रदेश की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक और बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है. बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया. वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे. उमाशंकर सिंह पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे.
सीएम योगी ने जताया शोक: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार व पूरी तरह से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह का लम्बी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहान्त हो जाने की ख़बर अति-दुखद है. उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना.
दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस: उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उमाशंकर सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुखद. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.
बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुखद !— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 5, 2026
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं।
भावभीनी श्रद्धांजलि ! pic.twitter.com/1I3MwNbOnz
बसपा अध्यक्ष मायावती के करीबी माने जाते थे: शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं. बलिया जिले के बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इससे रसड़ा विधानसभा में शोक की लहर है. विधायक उमाशंकर सिंह बीएसपी के इकलौते विधायक थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के बहुत ही करीबी थे.
रसड़ा से दो बार निर्वाचित हुए थे उमाशंकर सिंह: उनका लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा था. उनकी मौत से बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है. मौत की सूचना मिलते ही उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है. पूरा परिवार अभी दिल्ली में है और उमाशंकर सिंह रसड़ा विधानसभा से दो बार बहुजन समाज पार्टी से निर्वाचित हुए थे.
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