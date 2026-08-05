ETV Bharat / state

बलिया: बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस

मायावती के करीबी और रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह ने तोड़ा दम, अखिलेश यादव ने जताया दुख. ( Photo Credit: ETV Bharat )