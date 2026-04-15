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"इंसाफ़ चाहिए तो एकांत में मिलो !":बलिया पुलिस के दो इंस्पेक्टरों की शर्मनाक करतूत,DIG का बड़ा एक्शन

बलिया: जिले के उभांव थाने पर तैनात क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक पर एक मुकदमे में चार्जशीट लगाने के बदले गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि उन्होंने पीड़ित महिला पर एकांत में मिलने और 'अनैतिक संबंध' बनाने के लिए दबाव डाला था. इसके साथ ही उन्होंने महिला को रुपये देने का प्रलोभन भी दिया, जिसका एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस मामले ने पुलिस महकमे की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है और स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश है.

यौन शोषण के मुकदमे से जुड़ा है मामला: पीड़ित महिला ने उभांव थाने के पूर्व इंस्पेक्टर संजय शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत में मुकदमा लिखने के नाम पर प्रलोभन दिया था. दरअसल, मामला एक वन दरोगा के शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने से जुड़ा हुआ था. पीड़ित महिला लंबे समय तक थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. थक-हारकर महिला ने आजमगढ़ डीआईजी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई. इसके बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ.

चार्जशीट के लिए विवेचक ने बनाया दबाव: डीआईजी के हस्तक्षेप पर पुलिस ने आरोपी वन दरोगा अग्रसेन को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ. मामले की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर नरेश मलिक ने चार्जशीट दाखिल करने के बदले महिला के सामने अनैतिक शर्तें रख दीं. महिला का आरोप है कि इंस्पेक्टर फोन पर उसे एकांत में मिलने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार मजबूर कर रहे थे. ऑडियो में कथित तौर पर इंस्पेक्टर की बातचीत और प्रलोभन के अंश साफ सुने जा सकते हैं.