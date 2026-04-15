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"इंसाफ़ चाहिए तो एकांत में मिलो !":बलिया पुलिस के दो इंस्पेक्टरों की शर्मनाक करतूत,DIG का बड़ा एक्शन

DIG सुनील कुमार ने बताया कि उभांव थाने में तैनात इंस्पेक्टर नरेश मलिक और तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय शुक्ला को सस्पेंड किया गया है.

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इंस्पेक्टर नरेश मलिक और इंस्पेक्टर संजय शुक्ला सस्पेंड (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 5:09 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 6:07 PM IST

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बलिया: जिले के उभांव थाने पर तैनात क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक पर एक मुकदमे में चार्जशीट लगाने के बदले गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि उन्होंने पीड़ित महिला पर एकांत में मिलने और 'अनैतिक संबंध' बनाने के लिए दबाव डाला था. इसके साथ ही उन्होंने महिला को रुपये देने का प्रलोभन भी दिया, जिसका एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस मामले ने पुलिस महकमे की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है और स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश है.

यौन शोषण के मुकदमे से जुड़ा है मामला: पीड़ित महिला ने उभांव थाने के पूर्व इंस्पेक्टर संजय शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत में मुकदमा लिखने के नाम पर प्रलोभन दिया था. दरअसल, मामला एक वन दरोगा के शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने से जुड़ा हुआ था. पीड़ित महिला लंबे समय तक थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. थक-हारकर महिला ने आजमगढ़ डीआईजी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई. इसके बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ.

चार्जशीट के लिए विवेचक ने बनाया दबाव: डीआईजी के हस्तक्षेप पर पुलिस ने आरोपी वन दरोगा अग्रसेन को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ. मामले की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर नरेश मलिक ने चार्जशीट दाखिल करने के बदले महिला के सामने अनैतिक शर्तें रख दीं. महिला का आरोप है कि इंस्पेक्टर फोन पर उसे एकांत में मिलने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार मजबूर कर रहे थे. ऑडियो में कथित तौर पर इंस्पेक्टर की बातचीत और प्रलोभन के अंश साफ सुने जा सकते हैं.

DIG ने दो इंस्पेक्टर सस्पेंड किये: पूरे मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आजमगढ़ डीआईजी सुनील कुमार ने त्वरित कार्रवाई की है. उन्होंने आरोपी क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक और तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय शुक्ला को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. साथ ही, इस मामले की जांच बलिया के अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी है. जांच के आदेश मिलने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है.

पुलिस विभाग में मचा हड़कंप: डीआईजी सुनील कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और भी कड़ी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. किसी भी सूरत में अनैतिक आचरण और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पीड़ित महिला को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाया गया है.

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Last Updated : April 15, 2026 at 6:07 PM IST

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