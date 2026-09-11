ETV Bharat / state

बलिया में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला सिपाही सस्पेंड, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

सिपाही ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और उससे फोन नंबर मांगने लगा. छात्रा ने जब इसका विरोध करते हुए शोर मचाया, तो आरोपी सिपाही अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर वहां से भाग निकला.

बलिया: बलिया में पुलिस की एक शर्मनाक करतूत सामने आने से इलाके के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है. दोकटी थाने की लालगंज चौकी पर तैनात सिपाही पंकज गुप्ता ने कोचिंग पढ़कर घर लौट रही नाबालिग बच्ची को रास्ते में रोक लिया.

ग्रामीणों ने कब्जे में ली सिपाही की बाइक: स्थानीय लोगों ने सिपाही की बाइक को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया और घटना की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद पीड़ित बच्ची के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और भाजपा नेत्री विजय लक्ष्मी थाने पहुंचे. परिजनों ने आरोपी सिपाही के खिलाफ लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया. मामला दर्ज होते ही आरोपी सिपाही अपनी चौकी से भी फरार हो गया.

तीन दिनों से कर रहा था पीछा और परेशान: पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि सिपाही पिछले तीन दिनों से रास्ते में रोककर बेटी से नंबर मांग रहा था. शुक्रवार को उन्होंने खुद यह वाकया देखा और जब सिपाही को पकड़ने की कोशिश की तो वह बाइक छोड़कर भाग गया. इस घटना के बाद से ही स्थानीय नागरिकों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है. लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है.

सीओ बैरिया ने कहा- सिपाही निलंबित, तलाश जारी: बैरिया के क्षेत्राधिकारी आलोक गुप्ता ने बताया कि दोकटी थाने में सिपाही की शिकायत मिलने पर तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी सिपाही पंकज गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर फरार सिपाही की तलाश शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर वैधानिक कदम उठाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- किसानों के लिए वरदान! बिना केमिकल कीटनाशक लहलहाएगी फसल, अपनाएं ये सबसे सुरक्षित तरीके