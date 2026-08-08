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बलिया में ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म; पड़ोसी युवक पर लगा आरोप, हिरासत में आरोपी

बलिया: जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक ढाई साल की बच्ची से उसी के पड़ोसी युवक द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है. गांव में ऐहतियातन पुलिस तैनात की गई है, ताकि किसी तरह का तनाव न बढ़े.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में ढाई साल के बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने टॉफी देने के बहाने से बहला फैसला कर ले जाकर दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया है. इससे पूरे गांव में हंडकंप मच गया.

पीड़िता बच्ची की मां के देखने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया. वहीं, पीड़िता बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आनन-फानन में आरोपी युवक को विरासत में लेकर जांच में शुरू की है.