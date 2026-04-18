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बलिया में आत्मदाह का प्रयास करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

बलिया में आत्मदाह का प्रयास करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल. ( ETV Bharat )

बलिया: बलिया में डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आत्मदाह करने के प्रयास वाले शिवांशु राय को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. बता दें कि बलिया जिले के एक नर्सिंग होम में बीस दिन पहले पथरी के ऑपरेशन के दौरान अनीशा राय की मौत के मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज मृतका अनीशा राय के पति शिवांशु राय ने कलेक्ट परिसर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की. वहीं शिवांशु राय की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे. आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज मृतका अनीशा के पति शिवांशु राय ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश की. (ईटीवी भारत)