ETV Bharat / state

बलिया में आत्मदाह का प्रयास करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज मृतका अनीशा के पति शिवांशु ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश की.

AATMDAH KARNE VALA YUVAK GIRFTAR
बलिया में आत्मदाह का प्रयास करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलिया: बलिया में डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आत्मदाह करने के प्रयास वाले शिवांशु राय को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.

बता दें कि बलिया जिले के एक नर्सिंग होम में बीस दिन पहले पथरी के ऑपरेशन के दौरान अनीशा राय की मौत के मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज मृतका अनीशा राय के पति शिवांशु राय ने कलेक्ट परिसर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की. वहीं शिवांशु राय की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे.

आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज मृतका अनीशा के पति शिवांशु राय ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश की. (ईटीवी भारत)

इस पर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय भेजा, तो न्यायालय ने शांति भंग व आत्मदाह करने के प्रयास करने के मामले में जेल भेज दिया. इससे पहले भी पुलिस ने शिवांशु राय के दरवाजे पर 163 की नोटिस चश्मा कर आत्मदाह न करने की बात कही थी, लेकिन शिवांशु राय ने आत्मदाह करने का प्रयास किया. इस पर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया.

दुर्गेश राय के वकील ने कहा कि बिना सुने हुए वकीलों के चुपके से शिवांश राय को जेल भेज दिया गया. ये कहां का न्याय है. उन्होंने कहाकि मैं जमानत का पेपर डाला था. ऐसे ही पुलिस और अधिकारियों की बातें सुनी जाएंगी और वकीलों की नहीं सुनी जाएगी तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा.

अब जब बलिया मे डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आत्मदाह करने के प्रयास वाले शिवांशु राय को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, तो शहर इसकी चर्चा जोरों पर है.

TAGGED:

BALLIA ME AATMDAH KARNE VALA
BALLIA NEWS
AATMDAH KARNE VALA YUVAK GIRFTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.