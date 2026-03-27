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बलिया में सनसनीखेज वारदात; संदिग्ध परिस्थितियों में मिला वृद्ध का अधजला शव, पुलिस मान रही आत्महत्या

बलिया : फेफना थाना क्षेत्र के बन्धैता पोखरा के पास बुजुर्ग का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. क्षेत्र में सूचना फैलते ही घटनास्थल पर आसपास के गांवों को लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद शव की शिनाख्त विश्वनाथ खरवार (62) निवासी फेफना के रूप में की. घटनास्थल से पुलिस टीम को ज्वलनशील पदार्थ का डिब्बा भी मिला है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 8 बजे फेफना थाना क्षेत्र के बन्धैता पोखरा पर एक व्यक्ति का अधजला शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि शव विश्वनाथ खरवार पुत्र महेन्द्र नाथ खरवार (62) है. विश्वनाथ फेफना थाना क्षेत्र के फेफना गांव के रहने वाले थे.

प्राथमिक जांच में पता चला कि विश्वनाथ पैरालिसिस से ग्रसित थे. काफी समय से बीमार रहने के कारण आत्महत्या कर ली है. हालांकि प्रकरण में पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके साक्ष्य जुटाएं हैं. परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.