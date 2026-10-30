20 साल पुराने बलिया खाद्यान्न घोटाले में EOW का एक्शन, फरार कोटेदार जलेश्वर राम गिरफ्तार
यूपी के बहुचर्चित बलिया खाद्यान्न घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 20 साल से फरार चल रहे कोटेदार जलेश्वर राम को बांसडीह इलाके से गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 6:54 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित और चर्चित बलिया खाद्यान्न घोटाले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने एक सफलता हासिल की है. 20 साल पुराने इस गंभीर मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे कोटेदार जलेश्वर राम को ईओडब्ल्यू की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बलिया जिले के बांसडीह इलाके से घेराबंदी करके दबोचा गया. ईओडब्ल्यू अधिकारियों के मुताबिक, यह पूरा मामला वर्ष 2002 से 2005 के बीच हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है.
मजदूरों के हक का अनाज कागजों में बांटकर किया गबन: उस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' चलाई जा रही थी. इस योजना के तहत बलिया के मुरलीछपरा ब्लॉक के कई गांवों में नाली, खड़ंजा, संपर्क मार्ग और पुलिया निर्माण जैसे कई काम प्रस्तावित थे. इन विकास कार्यों में पसीना बहाने वाले मजदूरों को मेहनताने के तौर पर खाद्यान्न और नकद धनराशि दी जानी तय हुई थी. लेकिन आरोप है कि असली मजदूरों को उनका हक देने के बजाय फर्जी नामों से मास्टर रोल तैयार कर लिए गए.
53 लाख से ज्यादा की सरकारी धनराशि का हुआ था घोटाला: जालसाजों ने कागजों में ही खाद्यान्न का वितरण दिखा दिया, जबकि धरातल पर गरीब मजदूरों को उनका जायज हक कभी मिला ही नहीं. इस तरह सरकारी अनाज और बजट का खुलकर दुरुपयोग करते हुए करीब 53 लाख 50 हजार 75 रुपये की भारी सरकारी क्षति पहुंचाई गई थी. जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी जलेश्वर राम उस वक्त गांव में कोटेदार के पद पर तैनात था. ईओडब्ल्यू की गहन जांच और साक्ष्यों के संकलन के दौरान उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत पाए गए.
43 मुकदमों में शामिल आरोपी अब पहुंचेगा कोर्ट के सामने: इस पूरे खाद्यान्न घोटाले को लेकर अलग-अलग थानों में कुल 43 मुकदमे दर्ज किए गए थे. पकड़ा गया आरोपी जलेश्वर राम पुत्र भगवान राम मूल रूप से बलिया के दोकटी थाना क्षेत्र के श्रीपतिपुर गांव का निवासी है. गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू की टीम अब कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है. ईओडब्ल्यू टीम आरोपी को आजमगढ़ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करेगी, जहां से उसे जेल भेजने की आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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