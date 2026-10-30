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20 साल पुराने बलिया खाद्यान्न घोटाले में EOW का एक्शन, फरार कोटेदार जलेश्वर राम गिरफ्तार

बांसडीह से धराया 53 लाख के घोटाले का आरोपी कोटेदार, मजदूरों के हक पर डाला था डाका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित और चर्चित बलिया खाद्यान्न घोटाले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने एक सफलता हासिल की है. 20 साल पुराने इस गंभीर मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे कोटेदार जलेश्वर राम को ईओडब्ल्यू की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बलिया जिले के बांसडीह इलाके से घेराबंदी करके दबोचा गया. ईओडब्ल्यू अधिकारियों के मुताबिक, यह पूरा मामला वर्ष 2002 से 2005 के बीच हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है.

मजदूरों के हक का अनाज कागजों में बांटकर किया गबन: उस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' चलाई जा रही थी. इस योजना के तहत बलिया के मुरलीछपरा ब्लॉक के कई गांवों में नाली, खड़ंजा, संपर्क मार्ग और पुलिया निर्माण जैसे कई काम प्रस्तावित थे. इन विकास कार्यों में पसीना बहाने वाले मजदूरों को मेहनताने के तौर पर खाद्यान्न और नकद धनराशि दी जानी तय हुई थी. लेकिन आरोप है कि असली मजदूरों को उनका हक देने के बजाय फर्जी नामों से मास्टर रोल तैयार कर लिए गए.