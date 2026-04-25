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बलिया: एंबुलेंस को तेल न मिलने से मरीज की मौत, डीएम ने पेट्रोल पंप मालिकों की क्लास

विकास भवन सभागार में हुई इस बैठक में सभी डीजल-पेट्रोल पंप डीलरों, सेल्स ऑफिसरों और पूर्ति निरीक्षकों ने भाग लिया. बैठक में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने पर चर्चा की गई.

बलिया: बलिया जिले में एक निजी एंबुलेंस को पेट्रोल पंप संचालक द्वारा तेल न दिए जाने के कारण एंबुलेंस में ही मरीज की मौत हो जाने की घटना पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों की आपातकालीन बैठक बुलाई और उन्हें सख्त निर्देश दिए.

स्टॉक होने पर पंप बंद मिला तो होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और पूर्व की तुलना में अधिक मात्रा में ईंधन की आपूर्ति हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद पंप बंद पाया गया तो संबंधित पंप मालिक के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जमाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन इस पर पैनी नजर रखे हुए है. डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए.

पंप मालिकों की लगाई क्लास: उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप संचालक पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करें और किसी भी स्थिति में आम लोगों को सेवा देने में लापरवाही न बरतें. उन्होंने पंपों पर लग रही अनावश्यक भीड़ पर चिंता जताते हुए निर्देश दिया कि भीड़ को नियंत्रित रखते हुए व्यवस्थित तरीके से पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जाए. वहीं इंडियन ऑयल के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्टाफ और आपूर्ति से संबंधित पूरी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं. इससे स्थिति की सतत निगरानी की जा सकेगी और आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा.

मरीज की मौत से हिला बलिया प्रशासन, एंबुलेंस के लिए ईंधन आपूर्ति हुई अनिवार्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

एंबुलेंस के लिए ईंधन आपूर्ति हुई अनिवार्य: जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि बार-बार पेट्रोल भराने आने वाले लोगों पर नजर रखी जाए ताकि तेल की कालाबाजारी न हो सके. पंपों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार का पैनिक या डर न फैले. डीएम ने पंप मालिकों को आश्वस्त किया कि सभी को पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा और आपूर्ति सुचारु रहेगी. उन्होंने अंत में चेतावनी दी कि संवेदनहीनता के कारण यदि फिर किसी की जान जाती है, तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

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