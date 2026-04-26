बलिया की टॉपर बिटिया: कठिनाइयों के जोड़-घटाव ने बनाया गणित का चैंपियन; हौंसले के गुणनफल से बुना IAS का सपना
गणित विषय में 100 में 100 और हिंदी में 100 में से 99 अंक लाने वाली चांदनी भविष्य में IAS बनने का सपना संजोए है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 10:00 AM IST
बलिया: कभी-कभी आर्थिक तंगी, हालात की कठिनाइयां और मुश्किलों का जंजाल मासूम मन को इतना मजबूत बना देता है कि उसके सामने कोई भी लक्ष्य बौना बन जाता है. ऐसा ही करिश्मा बलिया की बेटी ने कर दिखाया है. उसने जिंदगी का ऐसा सपना भी बुना है, जिसकी पहली सीढ़ी वह सफलतापूर्वक चढ़ चुकी है.
जी हां हम बात कर रहे हैं बलिया में हाईस्कूल परीक्षा की टॉपर चांदनी चौहान की. पिता मजदूर, मां गृहिणी और बेटी की पढ़ाई में बाधा बनने वाले मुश्किल हालात. यह सब होते हुए भी चांदनी ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा में 95.33% अंक प्राप्त किए हैं.
सबसे मुश्किल गणित विषय में 100 में 100 और हिंदी में 100 में से 99 अंक लाने वाली चांदनी भविष्य में IAS बनने का सपना संजोए है. माता-पिता भी गौरवान्वित हैं और कहते हैं कि बेटी जो भी करना चाहेगी, पूरी मेहनत से हम उसका साथ देंगे.
रोजाना 6-7 घंटे की पढ़ाई: बलिया के नगरा क्षेत्र में करौदी गांव की रहने वाली चांदनी, आर्य भट्ट झाकारी इंटर कॉलेज की छात्रा है. सुबह 4 बजे उठकर वह रोजाना 6-7 घंटे नियमित पढ़ाई करती है.
चांदनी ने बताया कि उसने बिना ट्यूशन और बिना मोबाइल के सहारे यह उपलब्धि हासिल की है. IAS बनकर देश सेवा करने का सपना पालने वाली चांदी की मेहनत, लगन और हौसले की चर्चा पूरे जिले में हो रही है.
कैसी है परिवार की स्थिति: हाईस्कूल की जिला टॉपर चांदनी चौहान के पिता मनोज चौहान मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. मां रमिता देवी दूध बेचकर घर चलाती हैं. साथ ही साथ बेटी की पढ़ाई में सहयोग करती हैं.
पांच भाई-बहनों वाले परिवार में चांदनी ने कड़ी मेहनत और लगन से नया इतिहास रचा है. पशुओं के लिए चारा काटने से लेकर घर के अन्य कामकाज तक चांदनी सभी जिम्मेदारियां भी निभाती रही और पढ़ाई भी करती रहीं.
चांदनी ने कहा कि अपनी इस सफलता का श्रेय वह स्कूल के टीचर्स और अपने माता-पिता को देना चाहती है. चांदनी ने कहा कि स्कूल ने उनकी काफी मदद की. जो भी वहां पढ़ाया जाता था, वह अच्छी तरह से उसे पढ़ती थी. आगे भी वह इसी जुनून और लगन से पढ़ाई जारी रखना चाहती है.
स्कूल ने माफ की है फीस: आर्य भट्ट झाकारी इंटर कॉलेज के स्कूल प्रबंधक हरेराम चौहान ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन को भी चांदनी की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था. यही वजह रही कि विद्यालय ने उसकी मेहनत और आर्थिक तंगी को देखते हुए पूरी फीस पहले ही माफ कर दी थी.
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