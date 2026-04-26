ETV Bharat / state

बलिया की टॉपर बिटिया: कठिनाइयों के जोड़-घटाव ने बनाया गणित का चैंपियन; हौंसले के गुणनफल से बुना IAS का सपना

बलिया की टॉपर बिटिया चांदनी चौहान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: कभी-कभी आर्थिक तंगी, हालात की कठिनाइयां और मुश्किलों का जंजाल मासूम मन को इतना मजबूत बना देता है कि उसके सामने कोई भी लक्ष्य बौना बन जाता है. ऐसा ही करिश्मा बलिया की बेटी ने कर दिखाया है. उसने जिंदगी का ऐसा सपना भी बुना है, जिसकी पहली सीढ़ी वह सफलतापूर्वक चढ़ चुकी है. जी हां हम बात कर रहे हैं बलिया में हाईस्कूल परीक्षा की टॉपर चांदनी चौहान की. पिता मजदूर, मां गृहिणी और बेटी की पढ़ाई में बाधा बनने वाले मुश्किल हालात. यह सब होते हुए भी चांदनी ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा में 95.33% अंक प्राप्त किए हैं. सबसे मुश्किल गणित विषय में 100 में 100 और हिंदी में 100 में से 99 अंक लाने वाली चांदनी भविष्य में IAS बनने का सपना संजोए है. माता-पिता भी गौरवान्वित हैं और कहते हैं कि बेटी जो भी करना चाहेगी, पूरी मेहनत से हम उसका साथ देंगे. बलिया की टॉपर बिटिया. (Video Credit: ETV Bharat) रोजाना 6-7 घंटे की पढ़ाई: बलिया के नगरा क्षेत्र में करौदी गांव की रहने वाली चांदनी, आर्य भट्ट झाकारी इंटर कॉलेज की छात्रा है. सुबह 4 बजे उठकर वह रोजाना 6-7 घंटे नियमित पढ़ाई करती है.