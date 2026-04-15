बलिया में रिश्तों का कत्ल: दो बोरी गेहूं के विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट
क्षेत्राधिकारी आलोक ने बताया, बलिया के रसड़ा में दो बोरी गेहूं को लेकर एक बेटे ने अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 10:38 PM IST
बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहाँ महज दो बोरी गेहूं को लेकर हुए विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी. घटना रसड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नथूपुर गांव की बताई जा रही है. आरोपी बेटे ने इस खौफनाक वारदात को तब अंजाम दिया जब पिता ने घर का कुछ गेहूं अपनी बेटी को देने का फैसला किया.
लाठी-डंडों से पीटकर की हत्या: क्षेत्राधिकारी आलोक के मुताबिक, मृतक महेंद्र चौहान ने अपनी विवाहित बेटी को दो बोरी गेहूं देने की बात कही थी. इसी बात से नाराज होकर उनके बेटे पप्पू चौहान ने आपा खो दिया और पिता पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. आरोपी ने अपने बुजुर्ग पिता को तब तक पीटा जब तक कि उनकी सांसें नहीं थम गईं. इस दौरान घर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी सहम गए.
बचाव करने आई मां को भी नहीं बख्शा: जब महेंद्र चौहान की पत्नी और आरोपी की मां बीच-बचाव करने पहुंची, तो हैवान बने बेटे ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया. बेटे की पिटाई से मां बुरी तरह घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं. हत्यारा बेटा वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने की कोशिश में जुट गया.
साक्ष्य छिपाने के लिए खेत में फेंकी लाश: हत्या करने के बाद आरोपी पप्पू चौहान ने साक्ष्य छिपाने के इरादे से पिता के शव को गेहूं के खेत की झाड़ियों में फेंक दिया. बुधवार को जब स्थानीय किसानों ने झाड़ियों में शव देखा, तो इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
बेटे की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित: क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर दी है. आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेजकर सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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