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बलिया में रिश्तों का कत्ल: दो बोरी गेहूं के विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहाँ महज दो बोरी गेहूं को लेकर हुए विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी. घटना रसड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नथूपुर गांव की बताई जा रही है. आरोपी बेटे ने इस खौफनाक वारदात को तब अंजाम दिया जब पिता ने घर का कुछ गेहूं अपनी बेटी को देने का फैसला किया.

लाठी-डंडों से पीटकर की हत्या: क्षेत्राधिकारी आलोक के मुताबिक, मृतक महेंद्र चौहान ने अपनी विवाहित बेटी को दो बोरी गेहूं देने की बात कही थी. इसी बात से नाराज होकर उनके बेटे पप्पू चौहान ने आपा खो दिया और पिता पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. आरोपी ने अपने बुजुर्ग पिता को तब तक पीटा जब तक कि उनकी सांसें नहीं थम गईं. इस दौरान घर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी सहम गए.

बचाव करने आई मां को भी नहीं बख्शा: जब महेंद्र चौहान की पत्नी और आरोपी की मां बीच-बचाव करने पहुंची, तो हैवान बने बेटे ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया. बेटे की पिटाई से मां बुरी तरह घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं. हत्यारा बेटा वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने की कोशिश में जुट गया.