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बलिया में संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही परितोष मिश्रा का शव मिला, पुलिस महकमे में हड़कंप

बलिया के बांसडीहरोड क्षेत्र में छाता रेलवे क्रॉसिंग के पास गड्ढे से सिपाही परितोष मिश्रा का शव बरामद हुआ है.

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छाता रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला सिपाही का शव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 4:16 PM IST

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बलिया: बलिया जिले के बांसडीहरोड थाना क्षेत्र अंतर्गत छाता रेलवे क्रॉसिंग के पास एक गड्ढे में सिपाही का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान बांसडीह कोतवाली में तैनात सिपाही परितोष मिश्रा के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों ने गड्ढे में शव और बाइक देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी.

खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव और मोटरसाइकिल को बाहर निकाला.

इलाहाबाद के रहने वाले थे 2025 बैच के सिपाही: पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सिपाही परितोष मिश्रा इलाहाबाद जिले के होलागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. वे 2025 बैच के सिपाही थे और उनकी पहली पोस्टिंग बांसडीह कोतवाली में हुई थी. सिपाही देर शाम अपने बैच के अन्य साथियों के साथ छाता गांव में एक पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे.

पार्टी से लौटते समय अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी बाइक: पार्टी खत्म होने के बाद लौटते समय छाता क्रॉसिंग के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई. बाइक सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरी और परितोष पानी में डूब गए. जब देर रात तक वे वापस नहीं लौटे, तो दोस्तों ने उनकी खोजबीन शुरू की. उस समय उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ मिल रहा था.

रात भर तलाश के बाद सुबह मिला शव: साथी सिपाहियों और पुलिस ने रात भर उनकी तलाश जारी रखी. सुबह चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने क्रॉसिंग के पास तालाब में सिपाही का शव और उनकी बाइक बरामद की. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का निरीक्षण किया. इस घटना के बाद से ही पुलिस महकमे और सिपाही परितोष मिश्रा के परिवार में मातम छाया हुआ है.

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