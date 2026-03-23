बलिया के अपूर्वा नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन में महिला की मौत; 5 डॉक्टरों के खिलाफ FIR, अस्पताल सील
बलिया के अपूर्वा नर्सिंग-होम में पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई महिला की मौत के मामले में 5 डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 5:59 PM IST
बलिया: उत्तर प्रदेश में बलिया के अपूर्वा नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक 24 वर्षीय महिला, अनीषा राय, की दर्दनाक मृत्यु हो गई. एडीएम अनिल राम ने बताया कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के देवकली निवासी अनीषा के पति शिवांशु राय ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने लेजर विधि से ऑपरेशन का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बजाय पेट का बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया.
ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होने से महिला की स्थिति बिगड़ गई और उसकी जान चली गई. परिजनों का यह भी आरोप है कि डॉक्टरों ने मृत्यु की बात छिपाने के लिए उन्हें मरीज को तुरंत लखनऊ ले जाने की सलाह दी थी.
5 डॉक्टरों पर हत्या का मुकदमा: बलिया एएसपी कृपाशंकर ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर अस्पताल के पांच डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर (FIR) में डॉ. ज्योत्स्ना सिंह, डॉ. अपूर्वा सिंह, डॉ. दीपक सिंह, डॉ. संजय सिंह और डॉ. रोहन गुप्ता को नामजद किया गया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया है और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली गई है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है.
अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा: मरीज की मौत की खबर फैलते ही आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के सामने धरना दिया और जमकर हंगामा किया. उत्तेजित भीड़ ने न सिर्फ अपूर्वा नर्सिंग होम के परिसर में तोड़फोड़ की, बल्कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी तीखी नोकझोंक और अभद्रता की. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को उग्र प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ना पड़ा. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी और कई थानों की फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है.
सख्त कार्रवाई का आश्वासन: अपर जिलाधिकारी अनिल राम ने बताया कि देवकली निवासी महिला की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत कराते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा बल मुस्तैद है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पताल के लाइसेंस और ऑपरेशन के मानकों की जांच के लिए एक अलग समिति गठित करने का निर्णय लिया है.
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