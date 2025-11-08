ETV Bharat / state

आईपीएस बन कर युवती से शादी करने वाला जालसाज गिरफ्तार, फर्जी आई़डी कार्ड, वर्दी, बैच बरामद

बलिया हृदयपुर गांव निवासी सुधीर कुमार राम ने 2012 बैच राजस्थान कैडर का अधिकारी बताकर लाखों का दहेज लिया था.

फर्जी आईपीएस गिरफ्तार.
फर्जी आईपीएस गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : November 8, 2025 at 10:57 AM IST

बलिया : दोकती थाना पुलिस ने फर्जी आईपीएस बनकर शादी करने वाले आरोपी सुधीर कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से दो खाकी वर्दी, स्टार, अशोक स्तंभ, आईडी कार्ड और टैबलेट बरामद किया है. आरोपी लंबे समय से खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर अन्य लोगों से भी ठगी कर रहा था.

जानकारी देते बैरिया क्षेत्राधिकारी फहीम कुरैशी. (Video Credit : ETV Bharat)

बैरिया क्षेत्राधिकारी फहीम कुरैशी ने बताया कि क्षेत्र की एक युवती की शादी हृदयपुर गांव के सुधीर कुमार राम से हुई. सुधीर कुमार खुद को आईपीएस अधिकारी बताता था और क्षेत्र के लोगों पर रौब गांठता था. आईपीएस बता कर आरोपी ने दहेज में 10 लाख रुपये, आभूषण अन्य सामान भी लिया. शादी के बाद युवती को होटल में रखने लगा. युवती को शक हुआ तो उसने बात करनी चाही तो सुधीर भड़क गया है. युवती का आरोप है कि वह कभी अपने तैनाती स्थल पर नहीं ले गया. पूछताछ करने पर मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था.

सीओ फहीम कुरैशी के मुताबिक युवती की शिकायत के आधार पर दोकटी थाने में केस दर्ज किया गया था. जांच में पता चला कि आरोपी सुधीर कुमार राम अपने आपको 2012 बैच राजस्थान कैडर का आईपीएस बताता था. जबकि उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले. इसके बाद शुक्रवार को आरोपी सुधीर को वाजीपुर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर कई कूट रचित प्रमाण पत्र, शोल्डर स्टार, अशोक स्तंभ, खाकी वर्दी बरामद की गई है. आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

