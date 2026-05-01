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बल्लभगढ़ महिला मर्डर केस: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की थी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया. क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Ballabhgarh Woman Murder Case
Ballabhgarh Woman Murder Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 1, 2026 at 3:40 PM IST

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फरीदाबाद: बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में 22 अप्रैल को एक 44-45 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआत में मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा बदल दी. रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला की मौत अंदरूनी चोटों के कारण हुई थी, जिससे ये साफ हो गया कि ये एक हत्या का मामला है. इसके बाद केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, जिसने तेजी से जांच शुरू करते हुए पूरे घटनाक्रम की परतें खोलनी शुरू कीं.

महिला की पहचान और पुराने रिश्तों ने खोला पूरा मामला: जांच के दौरान मृतक महिला की पहचान फिरोजा उर्फ आरती के रूप में हुई, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और करीब 25 साल से फरीदाबाद में रह रही थी. उसकी निजी जिंदगी काफी उलझी हुई थी, जो इस केस का अहम हिस्सा बनी. साल 2000 में उसने बुलंदशहर निवासी मुकेश से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन करीब 14-15 साल बाद दोनों अलग हो गए. इसके बाद महिला का संपर्क सनी नाम के युवक से हुआ और वो उसके साथ रहने लगी. सनी की मौत के बाद महिला उसके भाई राकेश के साथ रहने लगी, लेकिन बीमारी के कारण राकेश की भी मौत हो गई. लगातार बदलते रिश्तों की इस कड़ी ने आखिरकार उसे वीरू तक पहुंचाया, जो इस केस का मुख्य आरोपी बना.

बल्लभगढ़ महिला मर्डर केस: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की थी की हत्या (ETV Bharat)

ब्लैकमेल से परेशान होकर लिया खौफनाक कदम: पुलिस जांच में सामने आया कि वीरू और फिरोजा के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. इसी दौरान महिला ने इन संबंधों का फायदा उठाते हुए वीरू को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. वो बार-बार उससे पैसे मांगती थी और कई बार आरोपी ने उसे पैसे भी दिए, लेकिन धीरे-धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और वीरू मानसिक रूप से परेशान होने लगा. 21-22 अप्रैल की रात दोनों बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के पास मिले, जहां उन्होंने साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान महिला ने फिर से पैसे की मांग की, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई. गुस्से में आकर वीरू ने ईंट-पत्थर से महिला पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया: क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार छानबीन करते हुए आरोपी वीरू को 1 मई की सुबह मुजेसर इलाके से गिरफ्तार कर लिया. एसीपी वरुण दहिया के मुताबिक आरोपी शादीशुदा है और सेक्टर-24 की एक निजी कंपनी में काम करता है. फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस वारदात में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं. साथ ही आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और महिला के अन्य संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि केस के हर पहलू को पूरी तरह साफ किया जा सके.

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