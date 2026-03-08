ETV Bharat / state

बल्लभगढ़ की बेटी गीतिका अरोड़ा ने किया कमाल, UPSC में AIR 22 लाकर बनी आईएएस अधिकारी

फरीदाबाद की गीतिका अरोड़ा ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास कर 22वीं रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बनीं.

IAS 2025 GEETIKA ARORA
गीतिका अरोड़ा, AIR 22 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 8, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
फरीदाबादः संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE 2025) का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया है. इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हरियाणा के कई युवाओं ने सफलता हासिल की है. इन्हीं में से एक फरीदाबाद की गीतिका अरोड़ा शामिल भी हैं, जो AIR 22 के साथ आईएएस अधिकारी बनने में सफल हुईं.

गीतिका का शहर में हुआ भव्य स्वागतः फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ की बेटी गीतिका अरोड़ा ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया स्तर पर 22वां रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बनने में सफलता हासिल की है. बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में गीतिका के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. मौके पर गीतिका को पगड़ी , फूल-माला के साथ नोटों की माला और बुके देकर स्वागत किया गया. आईएएस अधिकारी बनने पर मौके सभी लोगों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर गीतिका एक ओपन जिप्सी में सवार होकर शहर के बाजारों में निकली और शहरवासियों ने जगह-जगह पर गीतिका का भव्य स्वागत किया.

UPSC में AIR 22 लाकर बनी आईएएस अधिकारी (Etv Bharat)

महिलाओं लिए काम करना प्राथमिकताः मौके पर गीतिका ने बताया कि "22वीं रैंक लाने का सफर आसान नहीं था. लेकिन माता-पिता और परिचितों ने उसका साथ दिया, जिसके कारण आज वह पूरे भारत में 22 वीं रैंक लाकर आईएएस ऑफिसर बन गई हैं. आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग पूरी होते ही मेरी प्राथमिकता बच्चों, महिलाओं और युवाओं के लिए काम करना रहेगा."

भोपाल में डिस्प्यूट ऑफिसर की चल रही है ट्रेनिंगः गीतिका ने बताया कि "2021 में ग्रेजुएशन करने के बाद से सिविस सर्विस की तैयारी कर हूं. सिविल सेवा परीक्षा में 2023 में UPSC के इंटरव्यू तक पहुंचनी थी. उसके बाद प्रतिभा सेतु सेंट्रल के माध्यम से युवा एवं खेल मामले के मंत्रालय की ओर से डिस्प्यूट ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हूं. वर्तमान में भोपाल में ट्रनिंग चल रही है. इस साल मेरा UPSC क्लियर हो गया और आईएएस भी मिल गया है." आपको बता दें फरीदाबाद जिले से इस बार तीन युवाओं ने यूपीएससी में अपना परचम लहराया है.

