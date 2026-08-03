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फरीदाबाद बल्लभगढ़-सोहना टोल रोड गड्ढों में तब्दील, यहां सफर बना मुश्किल, टोल देने के बाद भी बदहाल सड़क

फरीदाबाद के बल्लभगढ़-सोहना टोल रोड पर गहरे गड्ढों से जाम-हादसों का खतरा बना रहता है. लोगों ने स्थायी सड़क निर्माण की मांग की है.

Faridabad Ballabgarh Sohna Road
बल्लभगढ़-सोहना टोल रोड गड्ढों में तब्दील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 3, 2026 at 3:50 PM IST

4 Min Read
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फरीदाबाद: शबर के बल्लभगढ़ से सोहना, गुरुग्राम और नूंह को जोड़ने वाला बल्लभगढ़-सोहना टोल रोड इन दिनों बदहाल स्थिति के कारण वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है. मानसून की शुरुआती बारिश के बाद सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों ने सफर को जोखिम भरा बना दिया है. रोजाना हजारों छोटे-बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की खराब हालत के चलते लोगों को जाम, दुर्घटनाओं और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है.

मानसून में खुली सड़क की पोल: करीब 60 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर बीच में टोल प्लाजा होने के कारण इसे बल्लभगढ़-सोहना टोल रोड के नाम से जाना जाता है. यह सड़क औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग भी है. बारिश के बाद सड़क पर बने गहरे गड्ढों में वाहन फंस रहे हैं, जबकि दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक हादसों के खतरे का सामना कर रहे हैं. सुबह और शाम के समय लंबा जाम लगना आम बात बन गई है.

फरीदाबाद बल्लभगढ़-सोहना टोल रोड गड्ढों में तब्दील (ETV Bharat)

स्थायी समाधान की मांग: स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की बार-बार मरम्मत तो की जाती है, लेकिन यह केवल पैचवर्क तक सीमित रहती है. कुछ ही दिनों में मरम्मत उखड़ जाती है और सड़क फिर पहले जैसी खराब हो जाती है. लोगों का कहना है कि अस्थायी मरम्मत पर खर्च करने की बजाय सड़क का गुणवत्तापूर्ण और स्थायी निर्माण कराया जाए ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके.

Faridabad Ballabgarh Sohna Road
टोल देने के बाद भी बदहाल सड़क (ETV Bharat)

"हर दिन जोखिम उठाकर गुजरना पड़ता है": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय दुकानदार विनोद ने कहा कि, "मैं रोज इसी सड़क से आता-जाता हूं. बड़े-बड़े गड्ढों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं. प्रशासन बार-बार पैचवर्क कराता है, लेकिन वह कुछ दिनों में ही टूट जाता है. अगर सड़क का निर्माण अच्छी गुणवत्ता से किया जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है. यह औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग है, इसलिए यहां वाहनों का दबाव हमेशा बना रहता है और खराब सड़क के कारण घंटों तक जाम लगता है."

"यात्रियों की छूट रही ट्रेन": वहीं, स्थानीय निवासी अरविंद सिंह ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "हर तीसरे दिन सड़क की मरम्मत होती है और उतनी ही जल्दी फिर सड़क टूट जाती है. परसों भी काम हुआ था और उससे पहले भी मरम्मत हुई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. इसी मार्ग पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन हैं. जाम की वजह से कई यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है. प्रशासन को स्थायी समाधान निकालना चाहिए."

Faridabad Ballabgarh Sohna Road
यहां सफर बना मुश्किल (ETV Bharat)

"पूरे सड़क की हालत खराब": इसके अलावा स्थानीय निवासी राधे ने कहा कि, "समस्या केवल रेलवे पुल तक सीमित नहीं है. बल्लभगढ़ से नंगला तक पूरे टोल रोड पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं. लाखों लोगों की आवाजाही इसी मार्ग से होती है, लेकिन सड़क की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. समझ नहीं आता कि बार-बार अस्थायी मरम्मत करने की बजाय स्थायी निर्माण क्यों नहीं कराया जाता."

विधायक ने दिया आश्वासन:इस मामले में स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि, "पूरे फरीदाबाद में सड़कों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है. जहां भी छोटी-बड़ी कमियां हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाएगा. बल्लभगढ़-सोहना मार्ग अत्यधिक व्यस्त सड़क है और यहां वाहनों का दबाव काफी अधिक रहता है. सड़क से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा ताकि लोगों को सुरक्षित और बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके."

बारिश बढ़ी तो और बढ़ सकती हैं मुश्किलें: फिलहाल बारिश के मौसम में बल्लभगढ़-सोहना टोल रोड पर सफर करना लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सड़क का स्थायी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं कराया गया तो लगातार बारिश के दौरान हालात और गंभीर हो सकते हैं. लोगों की मांग है कि केवल पैचवर्क के भरोसे सड़क को छोड़ने की बजाय टिकाऊ निर्माण कराया जाए, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत मिल सके और हादसों की आशंका भी कम हो.

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