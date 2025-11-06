ETV Bharat / state

चरखी दादरी के शहीद बलजीत चौहान को अंतिम विदाई, सांसद-विधायक समेत हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि

चरखी दादरी : पंजाब के पठानकोट में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए बौंद कलां निवासी बलजीत चौहान का हरियाणा के चरखी दादरी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

शहीद बलजीत अमर रहे के नारे लगे : बलजीत चौहान का पार्थिव शव उनके पैतृक गांव पहुंचा. शव आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में युवा बाइक लेकर खेरड़ी मोड़ पहुंचे और वहां से तिरंगा लगी बाइकों के जत्थे के साथ शव को गांव में लाया गया. इस दौरान भारत माता की जय, वंदेमातरम, शहीद बलजीत अमर रहे के नारे लगाए गए. उनकी अंतिम यात्रा में सांसद, विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई. शहीद के बड़े भाई प्रीतन ने उनको मुखाग्नि दी और दिव्यांग पिता विक्रम चौहान ने व्हील चेयर से पहुंचकर बेटे को अंतिम विदाई दी.

चरखी दादरी के शहीद बलजीत चौहान को अंतिम विदाई (Etv Bharat)

कमांडो ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए : 25 वर्षीय बलजीत चौहान साल 2018 में भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे. वे 13 पैरा कमांडो बटालियन में आगरा में तैनात थे. वर्तमान में वे पंजाब के पठानकोट में एनएसजी कमांडों की ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे. उसी दौरान पानी में अभ्यास के दौरान वे शहीद हो गए. उनका पार्थिव शव एनएच 152डी से होते हुए गांव बौंद कलां लाया गया.

पुष्पाजंलि अर्पित कर नमन किया गया : इस दौरान भिवानी-महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह, दादरी विधायक सुनील सांगवान, एसडीएम योगेश सैनी, डीएसपी धीरज कुमार और नायब तहसीलदार साहिल दलाल समेत बाकी लोगों ने पार्थिव शव पर पुष्पाजंलि अर्पित कर नमन किया. बौंद कलां के सरकारी कॉलेज के सामने हवा में गोलियां चलाकर उन्हें सलामी दी गई और फिर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.