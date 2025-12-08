ETV Bharat / state

ऊर्जाधानी की बलिया नदी बनी ग्रामीणों के लिए अभिशाप, आसपास के अधिकांश लोग विकलांगता के शिकार

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सिंगरौली और सोनभद्र जिले में नदी के दूषित पानी का प्रभाव आसानी से दिखाई दे रहा है. यहां कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एनसीएल के कोयला खदानों का पानी लगभग डेढ़ दशक से बलिया नदी में बहाया जा रहा है. लेकिन, बीते पांच सालों में समस्या गंभीर जा रही है. स्थानीय लोगों ने नेताओं और प्रशासनिक स्तर पर भी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ.

बलिया नदी के किनारे मौजूद ज्यादातर गांवों के लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. 35 साल के युवाओं का शरीर 10 वर्ष के बच्चों जैसा दिख रहा है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन यहां के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. एनसीएल के कोयला खदानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ को इसी नदी में बहा दिया जाता है, जिसके चलते नदी का पानी काला हो गया है. बलिया सहित कई नदियों का केमिकल और कोयला युक्त काला पानी रिहंद जलाशय में समाहित हो जाता है. जिस वजह से रिहंद जलाशय पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

मिनी रत्न कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एनसीएल के कोयला खदानों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ सालों से बलिया नदी में बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं.

सिंगरौली: देशभर में ऊर्जाधानी के नाम से प्रसिद्ध सिंगरौली ने कोयला और बिजली उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया है. वहीं, दूसरी ओर सिंगरौली और सोनभद्र जिले की सीमा पर तेज धार से बहती बलिया नदी अब लोगों के लिए अभिशाप बन गई है. यह नदी एक समय में ग्रामीणों के लिए लाइफ-लाइन का काम कर रही थी. बलिया नदी का पानी अब इतना प्रदूषित हो चुका है कि अधिकांश स्थानीय ग्रामीण विकलांगता और विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ गए हैं.

कोयला खदानों का जहर पीने को मजबूर ग्रामीण

बलिया नदी के आसपास के ग्रामीणों को आए दिन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ-साथ लोगों में विकलांगता भी बड़ी तेज से आ रही है. ईटीवी भारत की टीम से बातचीत में हर्रहवां गांव के सरकारी शिक्षक डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी बताते हैं "इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्रों के दांत पीले हो गए हैं. यहां का पानी पीने योग्य नहीं है. पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस बीमारी होती है. फ्लोरोसिस बीमारी के चपेट में यहां के बच्चे आ रहे हैं."

ग्रामीणों की लाइफ लाइन में बह रहा काला जहर

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बलिया नाला पहले आसपास के ग्रामीणों के लिए पानी के साधन के लिए लाइफ लाइन की तरह काम करता था. आज यह लाइफ लाइन ही अब ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन चुकी है और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला काला पानी प्रदूषित पानी लोगों को विकलांग कर रहा है. कई वर्षों से लोग इस प्रदूषित पानी को पीकर बीमार होने के साथ-साथ विकलांगता के शिकार हो रहे हैं. कई बार आवेदन और शिकायत के बावजूद अब तक ग्रामीणों को पानी पीने का उचित साधन उपलब्ध नहीं हो पाया आलम यह है कि इस प्रदूषित पानी को पीने के लिए ग्रामीण मजदूर हैं

कंपनी का जहर लोगों को बना रहा विकलांग

जब ईटीवी भारत की टीम सिंगरौली-सोनभद्र की सीमा पर स्थित बलिया नदी के पास पहुंची, तो पाया कि नदी में तेजाब जैसी दुर्गंध थी, पानी गहरा काला था और उस पर कोयले और अन्य केमिकल की परत जमी हुई थी.

नदी के पास निवासरत स्थानीय निवासी सुहैल बताते हैं "यह कोयला युक्त पानी कोल ब्लॉक से नदी में आ रहा है, इस जहरीले पानी को पीने से कई मवेशियों की मौत हो गई है, यहां के लोग अपंगता की वजह से 35 वर्ष की उम्र में 5 वर्ष के बच्चे के समान दिखते हैं. नदी के किनारे बसने वाले अधिकांश लोग तेजी से विकलांगता के शिकार हो रहे हैं. कई बार नेताओं से लेकर जिला प्रशासन तक इसकी शिकायत की गई. लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला."

चिराग तले अंधेरा

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासी बताते हैं "भूकंप आता है तो कुछ घर बच भी जाते हैं, लेकिन यह तो भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक है. इस पानी की वजह से लोगों का शरीर अंदर से खोखले हो रहे हैं. यहां दिया तले अंधेरा है. बिजली तो नहीं देंगे, लेकिन पानी भी ऐसा देंगे जिससे कुछ लोग अपने-आप अपाहिज हो जाएंगे. कोल माइंस से केमिकल युक्त पानी बलिया नदी में मिल रहा है, यहां से जहरीला पानी जलाशय में मिल रहा है. जिससे जलीय जीव जंतुओं के माध्यम से भी लोगों के घरों तक और पेट तक पहुंचने से लोग फालोसिस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं."

कई परिवार झेल रहा काला जहर का दंश

फालोसिस जैसी बीमारी सिर्फ एमपी के सिंगरौली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी दस्तक दे चुकी है. सोनभद्र के कोन ब्लॉक के कचनारवा पंचायत के शिकारी टोली गांव की स्थिति काफी दयनीय है. गांव के ज्यादातर लोग विकलांगता के शिकार हो चुके हैं. 35 वर्षीय राजू उरांव अपाहिज हैं, किसी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं. यही हाल राजू के पिता का भी है. वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं.

सिर्फ राजू ही नहीं, बल्कि उनके पिता, माता और उसका 8 साल का बच्चा भी विकलांगता का शिकार हो चुके हैं. राजू की पत्नी भी उसे छोड़ कर मायके चली गई. राजू बताते हैं कि उनकी पत्नी इसलिए उसे छोड़ कर मायके चली गई है, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है.

डॉक्टर नृपेंद्र सागर बताते हैं "सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, आमतौर पर लोगों को मलेरिया, टायफाइड खांसी, स्किन और फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं. दूषित पानी पीने की वजह से इस तरह की बीमारियां होती हैं. यहां का पानी और हवा दोनों ही बेहद दूषित है."

सिंगरौली कलेक्टर गौरव ने बताया "यह मामला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित क्षेत्र का है. कुछ दूरी तक ही यह नाला सीमित है. यह मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है. तत्काल इसकी जांच कराई जाएगी, जल विभाग से पानी का सैंपल कलेक्ट करने को बोला गया है, रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाही की जाएगी."