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चंद्रनाथ रथ हत्याकांड; आरोपी राज सिंह के पिता ने बताई ऐसी बात, सीबीआई पर जताया भरोसा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला. सीबीआई कर रही जांच.

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड
चंद्रनाथ रथ हत्याकांड (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 1:57 PM IST

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बलिया : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में सीबीआई की एंट्री की बाद मामला गंभीर हो गया है. पश्चिम बंगाल STF ने जिन चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. इनमें शामिल बलिया के राजकुमार उर्फ राज सिंह के घरवालों के बयानों से एसटीएफ की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. मां और बहन के बाद अब पिता ने भी चौंकाने वाली बात कही है.

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड पर ईटीवी भारत की खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में रसडा के रतोपुर गांव निवासी आरोपी राजकुमार उर्फ राज सिंह के पिता त्रिभुवन नारायण सिंह ने सीबीआई पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पर पूरा विश्वास है और वे आश्वस्त हैं कि एजेंसी निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाएगी.

त्रिभुवन नारायण सिंह ने दावा किया कि उनके बेटे राज सिंह का पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है. वह कभी पश्चिम बंगाल नहीं गया. हालांकि राज सिंह हमेशा अलग-थलग रहता था. मां की ओर ज्यादा लगाव है. चंद्रनाथ रथ की हत्या वाले दिन राज सिंह कहां था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. उस दिन वह खुद किसी रिश्तेदारी में शादी कार्यक्रम में गए थे. हालांकि, त्रिभुवन नारायण सिंह का कहना है कि 7 और 8 मई को राज सिंह घर पर ही था. त्रिभुवन नारायण सिंह के मुताबिक किसी काम के सिलसिले में पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बलिया और इलाहाबाद के बीच आता-जाता रहता था.



बता दें, चंद्रनाथ रथ की हत्या बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के दो दिन बाद 6 मई को हुई थी. चंद्रनाथ रथ की एसयूवी को उनके घर के पास एक सिल्वर रंग की कार ने रोका था. जिसके बाद दोपहिया वाहनों पर आए हथियारबंद हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया था. इस हत्याकांड में बंगाल पुलिस ने पहले तीन गिरफ्तारी की थी जो 23 मई तक सीबीआई की कस्टडी में हैं. अब सीबीआई राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

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