34 दिन की उम्र में ब्याही 'बालिका वधु' का विवाह कोर्ट ने किया निरस्त

डॉ. कृति भारती और सोनिया ( Source : Sarathi Trust )

जोधपुर: सारथी ट्रस्ट की पहल से एक और बालिका को बाल विवाह से मुक्ति मिली है. डॉ. कृति भारती के प्रयास से बाल विवाह मुक्त का न्यायालय का आदेश जारी हुआ है. साल 2005 में महज 34 दिन की उम्र में बाल विवाह की शिकार बालिका वधु सोनिया ने करीब 19 साल तक दंश झेला था, जिसे सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती के संबल और प्रयासों जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश सतीश चंद्र गोदारा ने सोनिया के बाल विवाह निरस्त करने का फैसला सुनाया. इसके साथ ही सोनिया व परिजनों की आंखों से खुशी के आंसु छलक गए. सारथी ट्रस्ट की डॉ. कृति ने अब तक 53 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवा कर अनूठा रिकॉर्ड बनाया है. डॉ. भारती ने बताया कि सोनिया को बाल विवाह से मुक्ति मिलना हमारी मुहिम की एक और जीत है. अब सोनिया के बेहतरीन पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहे हैं. बाल विवाह की बेड़ियां, सारथी के संबल से मुक्ति की डगर : सोनिया का बाल विवाह जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2005 में हुआ था, जब वह केवल 34 दिन की थी. साल 2022 में गौना होने के बाद ससुराल भेजा गया, लेकिन कुछ अभद्रता के कारण वह मजबूरन पिता के घर लौट गई. इस पीड़ा के बीच सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और चाइल्ड एंड वूमन राइट्स एडवोकेट डॉ. कृति भारती की बाल विवाह निरस्त की मुहिम के बारे में पता चला. डॉ. कृति के संबल से सोनिया ने हिम्मत जुटाई और पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 में बाल विवाह निरस्तीकरण का वाद दायर किया. पढ़ें : विक्टिम से सर्वाइवर बनी कृति आज हैं सेवियर, 16 साल में 52 बालिका बधु को कोर्ट के जरिए करवाया 'आजाद'