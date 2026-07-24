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बूंदी में बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने पर 10 बेटियों का सम्मान, जरूरतमंद बालिकाओं को आर्थिक शक्ति देगा कोष

जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कहा कि समाज की सबसे मजबूत नींव नारी शक्ति है. बालिकाओं का आत्मविश्वासी व जागरूक होना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. स्थानीय संसाधनों और उद्यमियों के सहयोग से गठित होने वाला 'बालिका शक्ति कोष' आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्राओं को संबल बनाएगा. इस कोष से फीस, पुस्तकें, उच्च शिक्षा समेत अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

बूंदी: शहर का नगर परिषद टाउन हाल शुक्रवार को उन 10 बेटियों के सम्मान का गवाह बना, जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज बुलंद की. जिले की बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान देने की दिशा में 'बालिका शक्ति प्रखर संवाद' कार्यक्रम हुआ. जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में समारोह में बूंदी में 'बालिका शक्ति कोष' बनाने की घोषणा की गई. इस दौरान जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश परनामी ने बालिकाओं से संवाद किया. उन्हें अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और आत्मविश्वास के महत्व से अवगत कराया.

पांच बालिकाओं को हेलीकॉप्टर की सैर: कलेक्टर यादव ने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पांच बालिकाओं को हेलीकॉप्टर की सैर कराने की घोषणा की. बालिकाओं को विश्व प्रसिद्ध बूंदी चित्र शैली का प्रशिक्षण देकर स्थानीय कला और संस्कृति से जोड़ने की भी योजना बनाई गई है. कलेक्टर ने बालिकाओं से कहा, वे किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें. जीवन से जुड़े अहम निर्णय माता-पिता की सलाह से ही लें. हर माता-पिता का सपना अपने बच्चों को सफल और सुरक्षित देखना होता है, इसलिए संवाद और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है. कार्यक्रम में बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध करने वाली 10 बालिकाओं को सम्मानित किया गया.

कालिका टीम ने आत्मरक्षा का लाइव डेमो दिया (ETV Bharat Bundi)

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस नीति: एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने 'संकल्प' महाअभियान शुरू किया, जो एक माह चलेगा. इसमें छात्राओं को नए कानून, साइबर सुरक्षा, महिला अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी. छात्राओं को राजकॉप सिटीजन ऐप की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संकट में यह ऐप तत्काल पुलिस सहायता लेने का प्रभावी माध्यम है. पुलिस की कालिका यूनिट छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही है. पुलिस लाइन में बनी नई लाइब्रेरी मेधावी छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी.

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अधिकारों के प्रति जागरूकता ला रही बदलाव: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश परनामी ने कहा कि बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना सामाजिक बदलाव की दिशा में अहम कदम है. स्कूलों में हर माह के पहले और तीसरे मंगलवार को विशेष आउटरीच कार्यक्रम के जरिए बाल विवाह, समानता और कानूनी अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है. समारोह में कालिका टीम ने आत्मरक्षा का लाइव डेमो दिया. महारानी स्कूल की छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी लघु नाटिका पेश की.मनोचिकित्सक डॉ. दौलतराम ने मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर मार्गदर्शन दिया. उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति और अंगदान की शपथ दिलाई गई.

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