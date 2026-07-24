ETV Bharat / state

बूंदी में बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने पर 10 बेटियों का सम्मान, जरूरतमंद बालिकाओं को आर्थिक शक्ति देगा कोष

अतिथियों ने बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व बताया. कलेक्टर ने 5 छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सैर कराने का ऐलान किया.

Girls being honored and guests
सम्मानित होने वाली बालिकाएं और अतिथि (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 8:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: शहर का नगर परिषद टाउन हाल शुक्रवार को उन 10 बेटियों के सम्मान का गवाह बना, जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज बुलंद की. जिले की बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान देने की दिशा में 'बालिका शक्ति प्रखर संवाद' कार्यक्रम हुआ. जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में समारोह में बूंदी में 'बालिका शक्ति कोष' बनाने की घोषणा की गई. इस दौरान जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश परनामी ने बालिकाओं से संवाद किया. उन्हें अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और आत्मविश्वास के महत्व से अवगत कराया.

जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कहा कि समाज की सबसे मजबूत नींव नारी शक्ति है. बालिकाओं का आत्मविश्वासी व जागरूक होना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. स्थानीय संसाधनों और उद्यमियों के सहयोग से गठित होने वाला 'बालिका शक्ति कोष' आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्राओं को संबल बनाएगा. इस कोष से फीस, पुस्तकें, उच्च शिक्षा समेत अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

कलेक्टर और एसपी बोले... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026: राजस्थान में बाल लिंग अनुपात और महिला साक्षरता अभी भी चिंता का विषय

पांच बालिकाओं को हेलीकॉप्टर की सैर: कलेक्टर यादव ने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पांच बालिकाओं को हेलीकॉप्टर की सैर कराने की घोषणा की. बालिकाओं को विश्व प्रसिद्ध बूंदी चित्र शैली का प्रशिक्षण देकर स्थानीय कला और संस्कृति से जोड़ने की भी योजना बनाई गई है. कलेक्टर ने बालिकाओं से कहा, वे किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें. जीवन से जुड़े अहम निर्णय माता-पिता की सलाह से ही लें. हर माता-पिता का सपना अपने बच्चों को सफल और सुरक्षित देखना होता है, इसलिए संवाद और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है. कार्यक्रम में बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध करने वाली 10 बालिकाओं को सम्मानित किया गया.

The Kalika team gave a live demonstration of self-defense.
कालिका टीम ने आत्मरक्षा का लाइव डेमो दिया (ETV Bharat Bundi)

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस नीति: एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने 'संकल्प' महाअभियान शुरू किया, जो एक माह चलेगा. इसमें छात्राओं को नए कानून, साइबर सुरक्षा, महिला अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी. छात्राओं को राजकॉप सिटीजन ऐप की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संकट में यह ऐप तत्काल पुलिस सहायता लेने का प्रभावी माध्यम है. पुलिस की कालिका यूनिट छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही है. पुलिस लाइन में बनी नई लाइब्रेरी मेधावी छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी.

पढ़ें:विक्टिम से सर्वाइवर बनी कृति आज हैं सेवियर, 16 साल में 52 बालिका बधु को कोर्ट के जरिए करवाया 'आजाद'

अधिकारों के प्रति जागरूकता ला रही बदलाव: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश परनामी ने कहा कि बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना सामाजिक बदलाव की दिशा में अहम कदम है. स्कूलों में हर माह के पहले और तीसरे मंगलवार को विशेष आउटरीच कार्यक्रम के जरिए बाल विवाह, समानता और कानूनी अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है. समारोह में कालिका टीम ने आत्मरक्षा का लाइव डेमो दिया. महारानी स्कूल की छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी लघु नाटिका पेश की.मनोचिकित्सक डॉ. दौलतराम ने मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर मार्गदर्शन दिया. उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति और अंगदान की शपथ दिलाई गई.

पढ़ें:अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2025: सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन चाहिए बालिकाओं के लिए सुरक्षा और अवसर

TAGGED:

GIRL CHILD EMPOWERMENT FUND
EMPOWERED GIRLS DIALOGUE IN BUNDI
बालिका शक्ति कोष बनाने की घोषणा
HELICOPTER RIDE FOR 5 GIRL STUDENTS
BALIKA SHAKTI PRAKHAR SAMVAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.