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बलिया में ओमप्रकाश राजभर के निशाने पर अखिलेश-आजम

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बलिया:विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जुबानी तीर जमकर चल रहे हैं. सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आजम खान पर तंज कसा है.

राजभर ने चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी से इनकार किया. एनडीए में 36 सीट पर दावेदारी और बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा होने के अखिलेश यादव के पोस्ट पर भी अपने खास अंदाज में पलटवार किया.