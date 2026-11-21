बलिया में ओमप्रकाश राजभर के निशाने पर अखिलेश-आजम
'हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं'-राजभर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 1:34 PM IST
बलिया:विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जुबानी तीर जमकर चल रहे हैं. सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आजम खान पर तंज कसा है.
राजभर ने चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी से इनकार किया. एनडीए में 36 सीट पर दावेदारी और बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा होने के अखिलेश यादव के पोस्ट पर भी अपने खास अंदाज में पलटवार किया.
अखिलेश यादव पर निशाने के बाद ओमप्रकाश राजभर ने जेल से हाल ही में रिहा हुए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को भी नहीं बख्शा.आजम खान ने सरकार से इच्छा मृत्यु या देश छोड़कर चले जाने की मांग की थी, इसपर राजभर ने कहा कि सरकार किसी को इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं देती. और बात रही देश छोड़कर जाने की तो कोई किसी को जाने से नहीं रोक सकता.
ओमप्रकाश राजभर ने आजम खान की ओर से इंकलाब लाने का दावे पर भी तंज कसा. राजभर ने सलाह दी कि आजम खान को भारत में क्रांति लाने के लिए पांच जन्म लेने पड़ेंगे.देश की आबादी का जिक्र करते हुए उन्होंने 80:20 का जिक्र किया और क्रांति की बात करने से बचने की भी नसीहत दी.
सभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की खबरों का स्वागत किया तो ओवैसी और आजम खान में जारी बयानबाजी पर भी चुटकी ली.
चुनावी मौसम में ओमप्रकाश राजभर की ओर से छोड़े गए सियासी तीर, विपक्ष को किस तरह घायल करते हैं और इसपर विपक्ष की ओर से कैसा पलटवार होता है, इसपर नजरें टिकी रहेंगी.
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