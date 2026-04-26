बलदेव सिंह औलख ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना; बोले- वह अगले 20 साल तक विपक्ष में ही बैठे रहेंगे
बलदेव सिंह औलख ने कहा कि बंगाल में गुंडो का सरकार है, जिससे हटाना जरूरी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 8:43 PM IST
रामपुर: राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, सपा प्रमुख अभी 20 साल और विपक्ष में बैठेंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी राज्यमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में गुंडों की सरकार है. उसे हटाना जरूरी है. अखिलेश यादव का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने का अभ्यास कर रही है, जनता ने मन बना लिया है.
भाजपा को हटाने पर राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि अखिलेश जी के तो बयान तब भी आ रहे थे. जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था. अखिलेश जी के बयान तब भी आ रहे थे. जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था.
अखिलेश जी के बयान तब आ रहे थे. जब बिहार का चुनाव हो रहा था और अब जो चुनाव स्टेटों में हो रहे हैं. उस पर भी उन्होंने बयान दिए हैं. उनसे बयान देने के अलावा कुछ नहीं, उनसे कहो कि आप 10 साल से, 9 साल से विपक्ष में बैठे हैं और अभी आपको 20 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा विपक्ष में बैठने का, अपना मन बना के रखें.