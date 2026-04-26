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बलदेव सिंह औलख ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना; बोले- वह अगले 20 साल तक विपक्ष में ही बैठे रहेंगे

भाजपा को हटाने पर राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि अखिलेश जी के तो बयान तब भी आ रहे थे. जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था. अखिलेश जी के बयान तब भी आ रहे थे. जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था.

रामपुर: राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, सपा प्रमुख अभी 20 साल और विपक्ष में बैठेंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी राज्यमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में गुंडों की सरकार है. उसे हटाना जरूरी है. अखिलेश यादव का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने का अभ्यास कर रही है, जनता ने मन बना लिया है.

अखिलेश जी के बयान तब आ रहे थे. जब बिहार का चुनाव हो रहा था और अब जो चुनाव स्टेटों में हो रहे हैं. उस पर भी उन्होंने बयान दिए हैं. उनसे बयान देने के अलावा कुछ नहीं, उनसे कहो कि आप 10 साल से, 9 साल से विपक्ष में बैठे हैं और अभी आपको 20 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा विपक्ष में बैठने का, अपना मन बना के रखें.

राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख (Video Credit; ETV Bharat)

बलदेव सिंह औलख ने कहा कि वहां पर सरकार दमनकारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, प्रशासन फेल हो चुका है, गुंडों की सरकार है और इन सरकार को बदलने के लिए पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी है और आने वाले 3 मई को जो उसका रिजल्ट आएगा. वहां पर इन सारी चीजों को दफन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर शपथ लेगी.​राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के छह सांसद आपके परिवार में शामिल हुए भाजपा में क्या कहना चाहेंगे? ​बलदेव सिंह औलख ने कहा उनका स्वागत है, राज्यसभा के मेंबर हैं और अच्छे वक्ता हैं, अच्छे जानकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनसे प्रभावित होकर, अमित शाह जी से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी जॉइन की है, पार्टी में काम करेंगे.​