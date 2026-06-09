वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास छज्जा गिरा, सात श्रद्धालु घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती
अचानक छज्जा टूटकर सीधे नीचे गिर गया. पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े महिलाओं के सिर पर गिरे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 8:45 PM IST
मथुरा : वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास मंगलवार शाम छज्जा गिरने से सात लोग घायल हो गए. श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी और चीख पुकार मच गई. पुलिस ने घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया है.
मंगलवार शाम को तेज आंधी आने से वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास पुराने मकान का छज्जा गलियों से गुजर रहे श्रद्धालुओं पर गिर गया. हादसे के वक्त गली में काफी भीड़ थी और कुछ महिलाएं दुकान के पास खड़ी थीं. अचानक छज्जा टूटकर सीधे नीचे गिर गया. पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े महिलाओं के सिर पर गिरे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं.
घायलों को उपचार के लिए आरके मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में लक्ष्मी नारायण (38) निवासी अलीगढ़, रुद्रांश (5), विजय कुमार (35), उर्मिला देवी (70), चंचल (22), जानकी देवी (40), मेघा सैनी का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि छज्जे में पहले से दरार थी. लोगों का दावा है कि हादसे के समय तेज आंधी चल रही थी. इसी दौरान छज्जा टूटकर नीचे गिरा. छज्जे का मलबा गली में फैल गया.
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया अभी जानकारी मिली कि बांके बिहारी मंदिर के पास पुराने मकान का छज्जा गिर गया है. अभी आंधी आई थी उसमें मकान का छज्जा गिरा है. कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनका उपचार आरके मिशन अस्पताल में कराया जा रहा है. श्रद्धालुओं को हल्की चोटें आई हैं, स्थिति ठीक है.
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