बर्फबारी से वन्यजीवों का शिकार चिंता का विषय, विधायक ने पुलिस को दी ये हिदायत
बर्फबारी में निचले इलाकों में आ रहे जंगली जानवरों के शिकार पर चिंता व्यक्त की गई है. इसे लेकर पुलिस में शिकायत की गई है
शिमला: लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. भारी हिमपात के कारण जंगलों में भोजन और सुरक्षित आश्रय की कमी से जूझ रहे जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर रुख करने लगे हैं. इसी बीच बेसहारा वन्यजीवों के शिकार की घटनाएं चौपाल उपमंडल में सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक और निंदनीय हैं.
चौपाल विधानसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में इस तरह की कई शिकायतें सामने आई हैं, जहां बर्फ से ढके जंगलों से निकलकर गांवों और कस्बों के आसपास पहुंचे जंगली जानवरों को निशाना बनाया गया. इस गंभीर मामले को लेकर चौपाल के विधायक ने पुलिस प्रशासन से औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है. विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने कहा कि बर्फबारी के कारण जानवर मजबूरी में मानव बस्तियों की ओर आ रहे हैं और ऐसे समय में उनका शिकार करना न केवल अमानवीय है, बल्कि कानूनन अपराध भी है.
विधायक ने पुलिस से इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि 'वन विभाग और स्थानीय प्रशासन भी समन्वय बनाकर संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, गश्त तेज करने और लोगों को जागरूक करे. आम जनता से अपील की है कि वो बर्फबारी के इस कठिन समय में वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं. जंगली जानवर भी प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हैं और संकट की घड़ी में उन्हें संरक्षण और सहानुभूति की आवश्यकता है, न कि हिंसा की. यदि कोई जानवर रिहायशी क्षेत्र में दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग या पुलिस को दें, स्वयं कोई कदम न उठाएं.'
वन विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि बर्फबारी के दौरान वन्यजीवों का आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आना सामान्य प्रक्रिया है. ऐसे में लोगों को संयम बरतना चाहिए और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.
बर्फबारी के इस मौसम में मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. जागरूकता और सहयोग से ही इस समस्या का समाधान संभव है.
