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शहरीकरण और पर्यावरण के बीच संतुलन ही भविष्य का रास्ता, दिल्ली को अपनाना होगा हरित विकास मॉडल: डॉ.अफरोज अहमद

प्रश्न: क्या शहर में ज्यादा पेड़ लगाना और शहरी वन विकसित करना वायु प्रदूषण का दीर्घकालिक समाधान है? उत्तर: निश्चित रूप से यह सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक समाधानों में से एक है. वन और पेड़ प्राकृतिक “कार्बन सिंक” के रूप में काम करते हैं. वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे अपने अंदर संग्रहित करते हैं, जिसे “कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन” कहा जाता है. दिल्ली में यदि बड़े स्तर पर शहरी वन विकसित किए जाएं और खाली स्थानों को हरियाली से भरा जाए तो वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है. उदाहरण के लिए जामुन जैसे पेड़ प्रदूषक तत्वों विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और लेड को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं. इसके अलावा, जहां पेड़ लगाना संभव नहीं है, वहां घास और झाड़ियां लगाना भी उपयोगी है. इससे “अल्बीडो इफेक्ट” नियंत्रित होता है और जमीन का तापमान कम रहता है. इसलिए हर स्तर पर हरियाली बढ़ाना जरूरी है.

प्रश्न: NGT के फैसलों का दिल्ली के पर्यावरण और वन संरक्षण पर कितना प्रभाव पड़ा है? उत्तर: नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल एक अनूठी संस्था है, जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक और निर्णायक भूमिका निभाई है. इसने सैकड़ों महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो जंगलों, जल संसाधनों और वायु गुणवत्ता को बचाने में सहायक रहे हैं. दिल्ली के संदर्भ में खासतौर पर अरावली की रिज क्षेत्र, जो लगभग 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, उसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. यह क्षेत्र दिल्ली के स्थानीय मौसम और पारिस्थितिकी को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके अलावा यमुना नदी की सफाई, वायु प्रदूषण नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और भूजल संरक्षण जैसे विषयों पर भी NGT ने प्रभावी निर्देश दिए हैं. इन फैसलों ने दिल्ली के पर्यावरण सुधार की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया है.

प्रश्न: क्या शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन संभव है? उत्तर: बिल्कुल संभव है और आज के समय में यह अनिवार्य भी हो गया है. दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर यहां रहती है. यहां विभिन्न देशों के दूतावास, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और बड़ी आबादी निवास करती है, इसलिए पर्यावरण का बेहतर होना एक “प्रेस्टीज इश्यू” भी है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण बड़े-बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन पहले इन परियोजनाओं में पर्यावरणीय मानकों जैसे 15% या 33% ग्रीन कवर का सही तरीके से पालन नहीं हुआ. इसका परिणाम “अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट” के रूप में सामने आया, जिससे शहरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है. हालांकि अब जागरूकता बढ़ी है और नियमों का पालन धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. यदि शहरी विकास को पर्यावरणीय दृष्टिकोण के साथ एकीकृत किया जाए जैसे हर परियोजना में हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और पारिस्थितिक उपाय शामिल किए जाएं तो संतुलन पूरी तरह संभव है.

नई दिल्ली/आनंद कुमार गुप्ता: हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जो वनों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में दिल्ली जैसे महानगरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की है. राजधानी में घटते हरित क्षेत्र, बढ़ता प्रदूषण और जल संकट गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं. इन तमाम मुद्दों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं.

दिल्ली को अपनाना होगा हरित विकास मॉडल: डॉ.अफरोज अहमद (ETV Bharat)

प्रश्न: विकास परियोजनाओं में पेड़ों की कटाई के मामलों में न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?

उत्तर: न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही यह सुनिश्चित करती है कि विकास पर्यावरण की कीमत पर न हो. विकास और पर्यावरण दोनों आवश्यक हैं, लेकिन यदि पर्यावरण नष्ट हो गया तो मानव जीवन ही संकट में पड़ जाएगा. कानून के अनुसार यदि किसी परियोजना के लिए वन क्षेत्र का उपयोग किया जाता है तो उसके बदले समान या दोगुना क्षेत्र में वनीकरण करना अनिवार्य है. लेकिन कई मामलों में इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तब न्यायाधिकरण और अदालतें हस्तक्षेप करती हैं और सख्त निर्णय देती हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें.

प्रश्न: यमुना के बाढ़ क्षेत्र और हरित पट्टी से जुड़े विवादों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र का वैज्ञानिक और स्पष्ट सीमांकन बेहद जरूरी है. इसे तीन भागों में विभाजित किया जाना चाहिए जहां निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित हो, जहां नियंत्रित विकास हो सके और जहां सीमित गतिविधियों की अनुमति दी जा सके. इसके साथ ही “वॉटरशेड मैनेजमेंट” और “इंटीग्रेटेड अप्रोच” अपनाना जरूरी है. इसमें वनीकरण, बायोडायवर्सिटी पार्क का विकास और मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय शामिल होने चाहिए. इस तरह के समन्वित प्रयासों से न केवल यमुना को बचाया जा सकता है, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण को भी संतुलित किया जा सकता है.

दिल्ली के प्रमुख वन क्षेत्र (ETV Bharat)

शहरी वन विकसित करना वायु प्रदूषण का दीर्घकालिक समाधान (ETV Bharat)

प्रश्न: दिल्ली में पर्यावरण कानूनों का पालन किस हद तक प्रभावी है?

उत्तर: दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और NGT के कई ऐतिहासिक फैसले लागू किए गए हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है. सरकारें भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं. विशेष रूप से भूजल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है. दिल्ली के लगभग 60% तालाब खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण कई क्षेत्र “डार्क जोन” में चले गए हैं. NGT ने इन तालाबों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, वर्षा जल संचयन और मेट्रो के पानी के पुनः उपयोग जैसे कदम भी पर्यावरण सुधार में सहायक हैं.

डॉ.अफरोज अहमद (ETV Bharat)

यमुना के बाढ़ क्षेत्र और हरित पट्टी से जुड़े विवादों का समाधान (ETV Bharat)

प्रश्न: युवाओं और छात्रों की पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है?

उत्तर: युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं. उनमें ऊर्जा, जागरूकता और संवाद की क्षमता होती है, जिससे वह बड़े स्तर पर बदलाव ला सकते हैं. स्कूलों में “बाल वन” और कॉलेजों में “युवा वन” विकसित करने जैसे प्रयासों से छात्रों को सीधे प्रकृति से जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा, वह पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेकर, जागरूकता फैलाकर और निगरानी कर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. जब तक जनभागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक पर्यावरण संरक्षण के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सकते.

हाईकोर्ट और NGT के कई ऐतिहासिक फैसले लागू किए गए (ETV Bharat)

प्रश्न: क्या दिल्ली में ग्रीन कॉरिडोर और शहरी वन को बड़े स्तर पर लागू किया जाना चाहिए?

उत्तर: बिल्कुल, यह समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और तापमान को संतुलित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर विकसित करना अत्यंत आवश्यक है. खाली जमीनों, सड़कों के किनारों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाना चाहिए. साथ ही स्थानीय और पारंपरिक पौधों को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि वह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं.

डॉ.अफरोज अहमद (ETV Bharat)

शहरीकरण और पर्यावरण के बीच संतुलन ही भविष्य का रास्ता (ETV Bharat)

प्रश्न: सरकार, न्यायपालिका और आम लोगों को मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए?

उत्तर: तीनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है. न्यायपालिका दिशा और आदेश देती है, सरकार उन्हें लागू करती है और जनता की भागीदारी से ही वास्तविक सफलता मिलती है. यदि लोग स्वयं अपने शहर के प्रति जिम्मेदारी महसूस करें और पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत बना लें, तो बड़े बदलाव संभव हैं.

वन और पेड़ प्राकृतिक “कार्बन सिंक” के रूप में काम करते हैं. (ETV Bharat)

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर आपका संदेश क्या है?

उत्तर: वन हमारी साझा धरोहर और भविष्य की सुरक्षा का आधार भी हैं. हर व्यक्ति को कम से कम दो पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए. पर्यावरण को एक “धर्म” के रूप में अपनाना होगा. उद्योगों के मालिक को भी अपने CSR फंड का सही उपयोग पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना चाहिए. यदि हम आज वनों को बचाने के लिए गंभीर नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा.