छोटी काशी में अनूठा रामधाम: जहां होती है प्रभु के 'विजय राघवेंद्र' स्वरूप की पूजा, तीन गर्भगृहों में जीवंत है रामकथा
जयपुर का बालानंद मठ तीन गर्भगृहों में रामायण के विभिन्न प्रसंगों, दुर्लभ विजय राघवेंद्र स्वरूप, धनुषधारी हनुमान की गौरवशाली शस्त्र परंपरा को संजोए हुए है.
Published : October 19, 2026 at 2:58 PM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर को सदियों से 'छोटी काशी' कहा जाता रहा है. इसका कारण केवल यहां के मंदिरों की प्रचुर संख्या नहीं, बल्कि उन मंदिरों में संरक्षित विशिष्ट धार्मिक परंपराएं, दुर्लभ विग्रह और ऐतिहासिक धरोहरें हैं. सामान्यतः देश भर के राम मंदिरों में श्रद्धालु या तो संपूर्ण 'राम दरबार' के दर्शन करते हैं या फिर माता सीता के साथ युगल रूप में विराजे प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं. लेकिन जयपुर के परकोटे में स्थित 'बालानंद जी का मठ' इस परिपाटी से बिल्कुल अलग और अलौकिक अनुभव कराता है.
छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर में एक ही मंदिर में भगवान के दो अलग वनवास समय के और विजय राघवेंद्र स्वरूप के दर्शन होते हैं. जयपुर के बालानंद जी के मठ में भगवान श्रीराम के ऐसे ही अनूठे स्वरूपों के दर्शन होते हैं. यहां स्थापित विग्रह केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि रामायण के अलग-अलग प्रसंगों, मठ की शस्त्र परंपरा और ऐतिहासिक मान्यताओं को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं. विजयदशमी के अवसर पर इस मठ का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहां भगवान के विजय राघवेंद्र स्वरूप की विशेष पूजा होती है. मठ में शस्त्र पूजा, विशेष भोग और पारंपरिक अनुष्ठानों की ऐसी परंपराएं हैं, जो इसे जयपुर के अन्य मंदिरों से अलग पहचान देती हैं.
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तीन गर्भगृहों में रामायण के तीन प्रसंगों के दर्शन : बालानंद जी के मठ में भगवान श्रीराम के दो अलग-अलग स्वरूपों के दर्शन श्रद्धालुओं को एक ही परिसर में होते हैं. पंडित ओमप्रकाश के अनुसार, पहले गर्भगृह में भगवान श्रीराम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं. ये स्वरूप उनके वनवास काल का प्रतिनिधित्व करता है. वनवास पर जाने के दौरान भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण का ये दृश्य रामायण के उस प्रसंग की याद दिलाता है, जिसमें तीनों ने वन में कठिन परिस्थितियों के बीच जीवन व्यतीत किया.
दूसरे गर्भगृह में भगवान श्रीराम माता सीता के साथ विजय राघवेंद्र स्वरूप में विराजमान हैं. ये स्वरूप रावण पर विजय का प्रतीक माना जाता है. मठ की परंपरा में इस विग्रह का विशेष महत्व है और विजयदशमी पर इसी स्वरूप की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता के अनुसार, ये भगवान राम के उस रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उन्होंने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की.
तीसरे गर्भगृह में अयोध्या के दृश्य के दर्शन होते हैं. यहां भरत अपनी पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न अपनी पत्नी श्रुतिकीर्ति के साथ विराजमान हैं. इस प्रकार मंदिर में रामायण के वनवास, विजय और अयोध्या से जुड़े प्रसंगों को अलग-अलग विग्रहों के माध्यम से पेश किया गया है. हालांकि मंदिर में कहीं भी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की कोई प्रतिमा नहीं है इसे लेकर बताया जाता है कि अयोध्या में रहते हुए भी उर्मिला योग निद्रा में थी.
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विजय राघवेंद्र स्वरूप की पूजा : बालानंद जी के मठ से जुड़े इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, विजयदशमी शौर्य और पराक्रम का पर्व है. बालानंद जी स्वयं पराक्रमी योद्धा थे और उनसे जुड़ी लश्करी परंपरा मठ की ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. इसी पृष्ठभूमि में यहां शस्त्र पूजा और भगवान के विजय स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है. भगत बताते हैं कि मठ में विराजमान विजय राघवेंद्र ठाकुर जी का स्वरूप भगवान राम की रावण पर विजय से जुड़ा है. मठ की परंपरा में इस स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है. विजयदशमी पर विग्रह को बाहर निकालकर पंचोपचार विधि से पूजा-अर्चना की जाती है. इसके बाद ठाकुर जी की सेवा की जाती है और विग्रह को मंदिर परिसर के चारों ओर घुमाया जाता है.
शस्त्र पूजा में खांडे और तीर-कमान का पूजन : बालानंद जी के मठ में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की परंपरा भी रही है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, पुराने समय में मठ में एक रथ हुआ करता था, जिसे वर्ष में दो बार निकाला जाता था. एक बार आषाढ़ी दशहरे पर और दूसरी बार विजयदशमी के अवसर पर. इन अवसरों पर बालानंद जी से जुड़े शस्त्रों, विशेषकर खांडे और तीर-कमान की पूजा की जाती थी. शस्त्रों पर तिलक और कुमकुम लगाकर उन्हें सम्मान दिया जाता था. भगत के अनुसार, पुराने समय में शस्त्र पूजा के दौरान खांडे पर रक्त अर्पित करने की परंपरा भी रही. उस समय के महंत अपने अंगूठे से रक्त लगाकर शस्त्र पूजा करते थे.
हनुमान जी का अनूठा स्वरूप : बालानंद जी के मठ में भगवान हनुमान का विग्रह भी विशेष आकर्षण का केंद्र है. यहां हनुमान जी गदा धारण किए हुए पारंपरिक स्वरूप में नहीं, बल्कि हाथ में धनुष और पीठ पर तरकश धारण किए हुए दिखाई देते हैं. उनके पैरों के नीचे अहिरावण का स्वरूप दर्शाया गया है. पंडित ओमप्रकाश के अनुसार, ये विग्रह मंदिर की विशिष्ट पहचान है. हनुमान जी का ये स्वरूप भगवान श्रीराम के प्रति उनकी निष्ठा, युद्ध कौशल और रक्षक के रूप को सामने लाता है. मठ की धार्मिक परंपरा में हनुमान जी को ठाकुर जी का सेवक और प्रतिनिधि माना जाता है.
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तिरुपति बालाजी से लेकर लड्डू गोपाल और शालिग्राम तक के दर्शन : मठ के दूसरे गर्भगृह में भगवान श्रीराम के विजय राघवेंद्र स्वरूप के साथ अन्य देवी-देवताओं के विग्रह भी विराजमान हैं. पंडित ओमप्रकाश के अनुसार, इसी गर्भगृह में दाईं ओर तिरुपति बालाजी देवी लक्ष्मी और देवी पद्मावती के साथ विराजमान हैं. इसके अलावा लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी के भी दर्शन होते हैं. एक ही परिसर में भगवान श्रीराम के अलग-अलग स्वरूपों के साथ भगवान विष्णु के अन्य रूपों के दर्शन धार्मिक विविधता का अनुभव कराते हैं. इससे मठ की पूजा परंपरा में रामभक्ति के साथ वैष्णव परंपरा के अन्य स्वरूपों का भी महत्व सामने आता है.
शालिग्राम से जुड़ी मान्यता : मठ में विराजमान शालिग्राम जी से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता भी प्रचलित है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, अयोध्या के दृश्य वाले गर्भगृह में स्थापित विग्रहों के नीचे एक शालिग्राम रखा हुआ है. मान्यता है कि ये शालिग्राम प्रतिदिन बालानंद जी को एक मोहर के बराबर सोना दिया करता था. ये किवदंती मठ से जुड़ी लोकमान्यताओं और धार्मिक आस्था का हिस्सा है.
कुंभ में विग्रहों की रक्षा से जुड़ा इतिहास : स्वामी बालानंदाचार्य जी 18वीं शताब्दी के वैष्णव संत और रामानंदी संप्रदाय की लश्करी परंपरा के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं. वे भगवान श्रीराम के उपासक थे. साधना के साथ धर्मस्थलों और साधु-संतों की रक्षा के लिए नागा साधुओं को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने उनसे प्रभावित होकर जयपुर में उनके मठ के लिए भूमि उपलब्ध कराई. बालानंद जी के मठ से जुड़ी एक अन्य ऐतिहासिक परंपरा विभिन्न विग्रहों को सुरक्षित रखने से संबंधित है. देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, एक बार कुंभ के दौरान भगदड़ मच गई थी. उस समय दक्षिण भारत से आए कुछ महात्मा अपने विग्रह वहीं छोड़कर चले गए थे. मान्यता है कि बालानंद जी ने उन विग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए अपने संरक्षण में लिया. इसके बाद से उन विग्रहों की सेवा मठ में ही हो रही है.
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षड्कोप जी, नारियल की बलि और विशेष भोग की परंपरा : विजयदशमी पर बालानंद जी के मठ में कुछ अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों का भी उल्लेख मिलता है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, पुराने समय में मंदिर में मौजूद षड्कोप जी को बाहर निकाला जाता था और महंत उसे अपने सिर पर धारण करते थे. इस अवसर पर नारियल की बलि देने की परंपरा भी रही है. इसके अलावा विजयदशमी पर ठाकुर जी के लिए विशेष भोग तैयार किया जाता था. इसमें चूरमे और खीचड़े का भोग प्रमुख रहा है.
नवरात्र से दो महीने पहले शुरू होती है रामधुनी : बालानंद जी के मठ में राम नाम के संकीर्तन की भी परंपरा है. मठ परिसर में रामधुनी कर रहे चंदेश्वर शरण बताते हैं कि नवरात्र से करीब दो महीने पहले ही रामधुनी और कीर्तन शुरू हो जाता है. प्रतिदिन राम नाम का पाठ होता है और दिनभर संकीर्तन चलता है. रात के समय ठाकुर जी को विश्राम कराया जाता है. चंदेश्वर शरण के अनुसार, यहां भगवान श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान हैं और हनुमान जी उनके सेवक प्रतिनिधि के रूप में धनुष धारण किए हुए हैं. उन्हीं के नाम से संकीर्तन किया जाता है.
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राम भक्ति और शौर्य की कहानी कहता बालानंद जी का मठ : जयपुर का बालानंद जी का मठ भगवान श्रीराम के विभिन्न स्वरूपों, धनुषधारी हनुमान जी और शस्त्र पूजा के कारण विशिष्ट धार्मिक पहचान रखता है. यहां वनवास से लेकर रावण वध और अयोध्या के दृश्य तक रामायण के अलग-अलग प्रसंगों के दर्शन होते हैं. वहीं विजयदशमी पर विजय राघवेंद्र स्वरूप की पूजा और शस्त्र परंपरा मठ के ऐतिहासिक महत्व को जीवंत करती है.