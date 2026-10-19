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छोटी काशी में अनूठा रामधाम: जहां होती है प्रभु के 'विजय राघवेंद्र' स्वरूप की पूजा, तीन गर्भगृहों में जीवंत है रामकथा

जयपुर का बालानंद मठ ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर को सदियों से 'छोटी काशी' कहा जाता रहा है. इसका कारण केवल यहां के मंदिरों की प्रचुर संख्या नहीं, बल्कि उन मंदिरों में संरक्षित विशिष्ट धार्मिक परंपराएं, दुर्लभ विग्रह और ऐतिहासिक धरोहरें हैं. सामान्यतः देश भर के राम मंदिरों में श्रद्धालु या तो संपूर्ण 'राम दरबार' के दर्शन करते हैं या फिर माता सीता के साथ युगल रूप में विराजे प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं. लेकिन जयपुर के परकोटे में स्थित 'बालानंद जी का मठ' इस परिपाटी से बिल्कुल अलग और अलौकिक अनुभव कराता है.