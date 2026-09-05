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बालाजी मंदिर जशपुर: 27 पीढ़ियों से चल रही अनोखी परंपरा, चांदी के सिंहासन पर विराजते हैं नंदलाल

मंदिर से जुड़े पुजारी बताते हैं कि करीब 800 सालों से रियासतकालीन परंपरा का निर्वहन किया जा रहा. तरुन शर्मा की रिपोर्ट.

KRISHNA JANMASHTAMI 2026
बालाजी मंदिर जशपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2026 at 11:46 AM IST

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जशपुर: बालाजी मंदिर में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्योहार मनाया गया. रियासतकालीन इस मंदिर में श्री कृष्म जन्मोत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त जुटे. मंदिर के पुजारी और भक्त बताते हैं कि करीब 27 पीढ़ियों से ये धार्मिक आयोजन यहां धूमधाम के किया जा रहा है.

बालाजी मंदिर जशपुर

पूजा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण को चांदी के सिंहासन में विराजमान कर शुरू किया जाता है. इसके बाद लड्डू गोपाल की परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की जाती है. रात 12 बजते ही श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर और इलाका श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठता है. देर रात तक भजन कीर्तन का सिलसिला भी जारी रहता है. मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं.

बालाजी मंदिर जशपुर (ETV Bharat)

जानिए क्यों प्रसिद्ध है यह मंदिर

बालाजी मंदिर की प्राचीनता और यहां चली आ रही पूजा परंपरा को करीब 8 से 10 शताब्दियों पुराना बताया जाता है. राजपुरोहित नरेश मिश्रा कहते हैं, ''मंदिर की पूजा व्यवस्था और धार्मिक परंपराएं लगभग 27 पीढ़ियों से चली आ रही है. जन्माष्टमी पर होने वाला आयोजन भी इसी पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जिसमें राजपरिवार की सहभागिता होती होती है.''

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श्री कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)

बालाजी मंदिर करीब साढ़े 800 वर्ष पुरानी धार्मिक धरोहर है और मंदिर की स्थापना से ही यहां जन्माष्टमी का उत्सव परंपरागत विधि से मनाया जाता रहा है: नरेश मिश्रा, राजपुरोहित

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श्री कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)

जशपुर रियासत और बालाजी मंदिर का रिश्ता

जशपुर की रियासतकालीन व्यवस्था में बालाजी मंदिर का स्थान सामान्य धार्मिक स्थल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. रियासतकाल के वक्त भगवान बालाजी को जशपुर राज्य का राजस्वामी मानने की परंपरा रही और राजपरिवार खुद को उनके प्रतिनिधि के रूप में रखता था. इसी धार्मिक व्यवस्था के कारण प्रमुख उत्सवों में राजपरिवार की मौजूदगी और परंपरागत भूमिका बनी रही, जो आज भी कायम है. जशपुर जिला प्रशासन के इतिहास विवरण में भी जशपुर को स्वतंत्रता से पहले एक रियासत के रूप में दर्ज किया गया है और वर्तमान राजपरिवार को उसी राजवंश से जुड़ा बताया गया है.

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शाम से शुरू हो जाता है जन्माष्टमी का जश्न

जन्माष्टमी के दिन बालाजी मंदिर में शाम होते ही भजन-कीर्तन शुरू हो जाता है. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ती जाती है. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में भक्त देर रात तक मंदिर में मौजूद रहते हैं. मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि में हुआ था. इसी मान्यता को केंद्र में रखकर बालाजी मंदिर की जन्माष्टमी में भी मध्यरात्रि का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. रात करीब 11.30 बजे मंदिर के गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं. इसके बाद गर्भगृह में जन्मोत्सव से जुड़े वैदिक अनुष्ठान और पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं.

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श्री कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)


रात 12 बजे जन्म लेते हैं बाल कृष्ण

आधी रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का अनुष्ठान संपन्न होता है. जन्म के बाद बाल कृष्ण को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है. मंदिर परिसर में वेदी पर चांदी का सिंहासन सजाया जाता है, जिस पर बाल गोपाल को विराजमान कराया जाता है. इसके बाद भगवान का महाभिषेक, पूजा-अर्चना और आरती की जाती है. वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि-विधान के बीच श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं.

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श्री कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)

बालाजी मंदिर की इस परंपरा में भगवान के बाल स्वरूप को गर्भगृह से बाहर लाने का विशेष महत्व है. जशपुर की धार्मिक परंपरा में भगवान बालाजी को नगर और क्षेत्र का पालक माना गया है. प्रमुख पर्व पर भगवान को बाहर विराजमान कराने की परंपरा के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनके दर्शन और पूजा का अवसर मिलता है: मनोज रमाकांत मिश्र, राजपुरोहित

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राजपरिवार से शुरू होती है झूला झुलाने की परंपरा

भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और आरती के बाद बाल गोपाल को झूला झुलाने की रस्म शुरु होती है. परंपरा अनुसार पहले राजपरिवार की ओर से बाल कृष्ण को झूला झुलाया जाता है, फिर मंदिर में मौजूद श्रद्धालु बाल गोपाल को झूला झुलाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं. राजपरिवार की यह सहभागिता जशपुर की पुरानी धार्मिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है. रियासतकाल में भगवान बालाजी को राज्य का स्वामी मानकर राजपरिवार द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता था. यही परंपरा समय के साथ बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के बावजूद धार्मिक आयोजनों में अपनी छाप छोड़ती रही है.

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दूसरे दिन भी झूले में विराजते हैं लड्डू गोपाल

जन्माष्टमी की रात भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद भी उत्सव का धार्मिक क्रम जारी रहता है. दूसरे दिन बाल गोपाल को पूरे दिन झूले में विराजमान रखा जाता है. सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो जाता है. दिनभर भक्त बाल गोपाल के दर्शन करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें झूला झुलाते हैं. इस दौरान मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है. जन्म के बाद बाल स्वरूप में भगवान को झूले में विराजमान देखने की परंपरा बच्चों और परिवारों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है.

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श्री कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)

लड्डू गोपाल की विशेष आरती

शाम को लड्डू गोपाल की विशेष आरती की जाती है. इसके बाद धार्मिक विधि-विधान पूरा कर बाल कृष्ण को पुनः गर्भगृह में स्थापित किया जाता है. इसके साथ जन्माष्टमी का यह पारंपरिक धार्मिक क्रम पूरा होता है.

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27 पीढ़ियों से संभाल रहे परंपरा की विरासत

राजपुरोहित नरेश मिश्रा कहते हैं, बालाजी मंदिर से जुड़ी पूजा परंपरा 27 पीढ़ियों तक चली आई है. वहीं राजपुरोहित मनोज रमाकांत मिश्र मंदिर की आयु करीब साढ़े 800 वर्ष बताते हैं. इन दोनों की बातों को जोड़ने पर जन्माष्टमी केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं रह जाती, बल्कि जशपुर की पीढ़ियों की धार्मिक स्मृति का हिस्सा बन जाती है.

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आस्था, इतिहास और राजपरंपरा का संगम

जशपुर के बालाजी मंदिर की जन्माष्टमी को समझने के लिए केवल धार्मिक आयोजन को देखना पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे एक लंबा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी जुड़ा है. रियासतकाल में भगवान बालाजी को राज्य का राजस्वामी मानने की परंपरा, राजपरिवार की धार्मिक भूमिका और मंदिर की पीढ़ियों पुरानी पूजा व्यवस्था ने इस उत्सव को विशिष्ट पहचान दी है.

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