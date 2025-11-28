खान-पान में देश के चुनिंदा मंदिरों की सूची में शामिल होगा यह सिद्ध पीठ

ETV Bharat / state

फिरोजाबाद: जनपद के शिकोहाबाद स्थित सिद्ध पीठ श्री बालाजी धाम हनुमान जी मंदिर अब खानपान और स्वच्छता के मामले में देश के चुनिंदा मंदिरों में शुमार होने जा रहा है. गुरुवार को एफएसएसएआई (FSSAI) की टीम ने मंदिर परिसर और आसपास के होटल और दुकानदारों को ‘ईट राइट’ मानकों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दे ऑडिट प्रक्रिया पूरी की.

‘ईट राइट’ प्रशिक्षण संपन्न: फूड एन्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सहायक आयुक्त चन्दन पाण्डेय के मुताबिक, श्री बालाजी मंदिर प्रबंधन समिति और खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में एफएसएसएआई से आए प्रशिक्षक अमित भाटी ने खाद्य व्यापारियों को स्वच्छता, सुरक्षा और हाइजीन मानकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. प्रशिक्षण में व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर की साफ-सफाई, एप्रन का अनिवार्य उपयोग, पॉलीथिन की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया.

देश के चुनिंदा मंदिरों में शामिल होगा मंदिर: चन्दन पाण्डेय ने बताया कि यह प्रशिक्षण ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप (पवित्र स्थान—पवित्र भोजन) कार्यक्रम की अंतिम कड़ी थी. इसके पूरा होने के बाद बालाजी मंदिर आधिकारिक रूप से एफएसएसएआई प्रमाणित मंदिर बन जाएगा. अभी तक देश में सिद्धिविनायक, तिरूपति बालाजी, काशी विश्वनाथ, संकटमोचन जैसे प्रसिद्ध मंदिर ही इस सूची में शामिल हैं.

स्वच्छता का संकल्प: एफएस विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. दिलीप यादव ने मंदिर परिसर में हर स्तर पर पवित्रता बनाए रखने की अपील की. उन्होंने घोषणा की कि विश्वविद्यालय की ओर से कपड़े के थैले बनवाकर मुफ्त वितरण किया जाएगा, ताकि पॉलीथिन का उपयोग बंद कराया जा सके. मंदिर प्रबंध समिति के चेयरमैन और शिकोहाबाद के पूर्व चेयरमैन राजीव गुप्ता ने इस पहल की सराहना करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया.

