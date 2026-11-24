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अंधेरी रात, दरवाजे पर दस्तक; बालाघाट में भूत-प्रेत के डर से 35 छात्राओं ने रातों-रात ने छोड़ा हॉस्टल

बालाघाट के गर्ल्स हॉस्टल में भूत-प्रेत का खौफ ( ETV Bharat )

बालाघाट: बालाघाट के सांदीपनि स्कूल आमगांव के बालिका छात्रावास में कथित तौर पर भूत प्रेत के खौफ की वजह से करीब 35 छात्राओं ने हॉस्टल छोड़ दिया है. छात्राओं ने शनिवार रात दरवाजा खटखटाने और अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा किया. जिससे वहां छात्रावास में दहशत का माहौल निर्मित हो गया. हालांकि, स्कूल प्रबंधन ने इस तरह के दावों को खारिज किया है.

बालाघाट के सांदीपनि स्कूल आमगांव के बालिका छात्रावास की घटना